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​В Польше перед выборами в Европарламент лидирует правящая партия

У оппозиционного блока "Европейская коалиция" всего 33%.

​В Польше перед выборами в Европарламент лидирует правящая партия
Фото: EPA/UPG

В Польше перед выборами в Европейский парламент, которые намечены на 23-26 мая, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS).

Об этом пишет Polska Agencja Prasowa.

Согласно соцопросу, проведенному компанией IBRiS 26-27 апреля среди 1110 человек, за PiS готовы проголосовать 38,7% респондентов.

"Европейскую коалицию", которую создали оппозиционные партия "Гражданская платформа", "Польская крестьянская партия", "Союз левых демократических сил", "Современная" и "Зеленые", поддерживает 33% поляков.

На третьем месте - "Весна" Роберта Бедроня (бывший мэр Слупска) с 8,2%. 5,4% респондентов заявили, что будут голосовать за Kukiz'15, 4,3% - за конфедерацию евроскептиков KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, 3,2% - за "Левых вместе".

Более 7% поляков еще не определились со своим выбором.

Почти 50% респондентов заявили, что точно или скорее всего не пойдут на выборы.

Напомним, что осенью в Польше пройдут выборы в Национальное собрание - двухпалатный парламент Польши.

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