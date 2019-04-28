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На Шри-Ланке задержали двух подозреваемых в организации взрывов в пасхальное воскресенье

Жертвами серии терактов стали более 250 человек.

На Шри-Ланке задержали двух подозреваемых в организации взрывов в пасхальное воскресенье
Фото: EPA/UPG

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух мужчин, разыскиваемых по делу о серии взрывов в пасхальное воскресенье 21 апреля. Об этом сообщил местный информационный портал News First в воскресенье, 28 апреля.

Подробности о личности задержанных не сообщаются. Известно, что оба были взяты под стражу в округе Канди в Центральной провинции.

"Тем временем сотрудники полиции приступили к обыскам на базе местной исламистской группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"), на которую правительство возложило ответственность за нападения", - пишет Немецкая волна.

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели 21 апреля почти одновременно. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего в стране аэропорта Бандаранаике.

Правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - свыше 30 иностранцев.

В ночь на 23 апреля власти Шри-Ланки ввели в стране режим чрезвычайного положения.

26 апреля президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что лидер "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" был убит во время одного из воскресных нападений. При этом джихадистская группировка "Исламское государство" взяла ответственность за серию взрывов на себя.

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