На Шри-Ланке произошло еще два взрыва, объявлен комендантский час

Граждан просят не выходить из дому до 6 часов утра.

На Шри-Ланке произошло еще два взрыва, сообщает агентство France Presse.

По данным The Independent, седьмой взрыв произошел в отеле Tropical Inn в пригороде Коломбо. Он расположен рядом с местным зоопарком. Восьмой взрыв также произошел в столице, по данным СМИ - в районе Дематагода.

Сообщается, что при одном из взрывов погибли двое полицейских. Об обстоятельствах последнего взрыва пока не сообщается.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантских час по всему острову. Гражданам рекомендуется не выходить из дому после шести часов вечера и до шести часов утра, пишет ВВС.

Напомним, сегодня утром во время пасхальной службы в трех католических храмах на Шри-ланке произошли взрывы, в результате которых погибли не менее 138 человек (официальные данные). СМИ сообщают о разном количестве жертв - от 1150 до 185. Количество пострадавших достигает 400 человек.

Кроме церквей, еще три взрыва произошли в пятизвездочных отелях: Шангри Ла, Кингсбери и Циннамон Гранд. Известно, что среди погибших - 35 иностранных граждан. Есть ли среди них украинцы, неизвестно.