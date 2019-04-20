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В Париже возобновились столкновения на акции "желтых жилетов"

Полиция применила слезоточивый газ, более 120 задержанных.

В Париже возобновились столкновения на акции "желтых жилетов"
В Париже возобновились столкновения на акции "желтых жилетов"
Фото: EPA\UPG

В Париже во время 23-й акции протестов "желтых жилетов" произошли столкновения. Об этом сообщает "Европравда" со ссылкой на канал BFMTV.

"По состоянию на 13.20 полиция сообщила о задержании 126 человек – в основном из-за найденных у них запрещенных во время протестов материалов", - говорится в сообщении.

Вскоре после начала акций между их участниками и полицией произошли первые столкновения. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители заявили, что среди протестующих замечена агрессивно настроенная группа и призвали "желтые жилеты" от нее отмежеваться.

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Протесты проходят также в других городах Франции.

Ранее в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери "желтым жилетам" запретили протестовать возле Нотр-Дама. Также Эммануэль Макрон отложил обращение к гражданам по итогам национальных дебатов. "Желтые жилеты" решили не прекращать протесты и призвали сторонников к мобилизации.

Напомним, акции протеста "желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре 2018 года. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. Осенью-зимой демонстрации были самыми многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

С декабря 2018 года протесты пошли на убыль благодаря объявленным президентом Франции Эмманюэлем Макроном мерам по поддержке малоимущих. Сегодняшняя акция - первая с тех пор.

Масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Каменная часть Собора - 850-летнего готического здания - уцелела. Удалось спасти терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора. Часть реликвий из огня вынес капеллан пожарной бригады.

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