"Желтым жилетам" запретили протестовать возле Нотр-Дама

Полиция опасается, что архитектурный объект после пожара слишком хрупкий.

Парижская полиция запретила участникам движения "желтых жилетов" протестовать возле собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает The local.

Сообщается, что в субботу у "желтых жилетов" запланирована очередная демонстрации. Их предупредили о том, что собираться возле горевшего Нотр-Дама нельзя, поскольку здание сейчас очень хрупкое и может быть подвержено разрушению.

Запрет будет действовать весь день в субботу, говорится в заявлении полиции.

Также сохраняются запреты на протесты на Елисейских полях и в окрестностях президентского Елисейского дворца.

Напомним, акции протеста "желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре 2018 года. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. Осенью-зимой демонстрации были самыми многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

С декабря 2018 года протесты пошли на убыль благодаря объявленным президентом Франции Эмманюэлем Макроном мерам по поддержке малоимущих. В эту субботу произойдет первая акция с тех пор.

Масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Каменная часть Собора - 850-летнего готического здания - уцелела. Часть ценностей удалось спасти сразу - в частности, из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.