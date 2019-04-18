Россия подготовила 500 тыс бланков для паспортизации ОРДЛО

Для раздачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины уже подготовлено 500 тыс бланков.

Об этом говорится в статье «Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО» на LB.ua.

«Как рассказали LB.ua источники в правоохранительных органах, пока фигурирует цифра в 500 тыс. подготовленных бланков. Местным «силовикам» довели, что выдача паспортов начнется с мая», - говорится в статье.

Также стало известно, что параллельно в ОРДЛО централизовано собирают по 9 тысяч рублей за оформление паспорта.

Обязательным условием для получения российского паспорта является наличие паспорта «ДНР/ЛНР».

Мало того, членам вооруженных формирований намекают, что с паспортом РФ их быстро могут оформить как «миротворческие силы», останется только обеспечить их соответствующей символикой.

Сам старт кампании по паспортизации «подвешен», российское руководство еще определяется, когда его начать. «Тему с паспортизацией начали крутить, будучи уверенными, что победит Порошенко. И было принято решение: после его победы Россия не признает легитимность выборов, а вторым шагом будет паспортизация. Сейчас же эта тема в подвешенном состоянии, окончательного решения нет. Сделанная пауза – во многом под Зеленского, смотрим на все риски и угрозы, и тогда будет решение», – сообщил LB.ua информированный российский собеседник.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что отношения Украины и России не изменятся независимо от того, кто будет избран президентом – П.Порошенко или В.Зеленский. "Украина продолжит свой курс в ЕС и НАТО, а Кремль будет всячески мешать этому, используя кровоточивую рану на востоке страны. Значит, Россия не собирается выходить из Донбасса независимо от результатов украинских выборов. И запущенный процесс выдачи российских паспортов там все равно состоится, сейчас или позже", - говорится в статье.