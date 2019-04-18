Покупать газ у Путина - это оплачивать его оружие, - премьер Польши

В Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и США.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что потребности покупать российский газ нет, поскольку в Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и США. По его словам, платить России за газ - это все равно что платить за российское оружие.

Об это он заявил выступая в Нью-Йоркском университете на мероприятии, посвященном 15-й годовщине вступления Польши в ЕС, передает "Укринформ".

"Своей агрессией в Грузии и Украине, оккупацией Крыма и последним нападением в Керченском проливе Россия демонстрирует, что стремится восстановить империю, поэтому необходимо быть бдительными перед этой угрозой и беречь трансатлантическое единство", - подчеркнул Моравецкий.

В то же время польский премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация кардинально отличается от времен угрозы миру со стороны СССР, поскольку "сейчас есть новые сверхгосударства, которые набирают мощности - Китай, Индия, США.

Относительная мощь России значительно слабее, отметил Моравецкий. Он также добавил, что есть существенное расхождение между осознанием российской угрозы в Восточной и Западной Европе. И хотя российская агрессия в Украине несколько изменила отношение к Кремлю, некоторые страны все равно игнорируют вызовы безопасности со стороны России.

"Например, Германия строит второй газопровод из России, "Северный поток-2". На самом деле, это просто финансирование оружия для мистера Путина. Платить за российский газ - это платить за российское оружие", - подчеркнул польский премьер.

По его словам, общий объем импорта газа (из Алжира, Норвегии и США) может составлять 180 млн кубометров, и это именно столько, сколько нужно сейчас Европе.

"И именно такой объем Европа сейчас импортирует из России. Мы могли бы быть более независимыми от российского газа. Но на это не хватает политической воли. Так, как сделала это Польша - ведь мы строим газопровод в Норвегию и успешно построили LNG-терминалы для закупки американского газа из Катара. Мы на пути к независимости. Поскольку именно благодаря газу мистер Путин финансирует свою армию", - объяснил Моравецкий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не исключает новой "газовой войны" с Россией. По его словам, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.

Предыдущая "газовая война" привела в 2009 году к подписанию 10-летних газовых контрактов с базовой ценой 450 долларов за 1000 куб. м. В 2019 году "Нафтогаз Украины" оценил убытки из-за контрактов 2009 года в 32 млрд долларов.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

В конце 2019 года газовые контракты заканчиваются, и на каких условиях продолжится транзит газа в Европу через украинскую ГТС, пока не известно.