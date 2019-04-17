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Путин сменил "куратора" Донбасса

Олега Говоруна называют одним из приближенных Владислава Суркова.

Путин сменил "куратора" Донбасса
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин сменил главу управления, курирующего курирующего вооруженные группировки "ДНР", "ЛНР", сепаратистские регионы Грузии Южную Осетию и Абхазию.

Вместо Олега Говоруна новым приказом назначен Алексей Филатов, передает Радио Свобода.

Новый глава управления ранее занимался взаимодействием с самопровозглашенной Южной Осетией. В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься "ДНР" и "ЛНР".

Ранее российский "Коммерсантъ" сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближенных помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.

Управление по приграничному сотрудничеству - это бывшее управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В прошлом году Владимир Путин реорганизовал его, сократив его штат. Однако новое управление, как утверждается, продолжило курировать сепаратистов востока Украины.

Ранее российские СМИ сообщили о планах Кремля упростить выдачу российских паспортов жителям "Д/ЛНР" после выборов в Украине.

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