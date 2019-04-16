Кремль готовится упростить выдачу российских паспортов жителям "Д/ЛНР" после выборов в Украине

Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

После второго тура президентских выборов в Украине Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик".

Такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщает РБК со ссылкой источник, близкий к администрации Путина.

Ожидается, что согласно президентскому указу жители "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Близкий к руководству "ДНР" источник подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик. По его информации, основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

"Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган), - рассказал собеседник агентства. - В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт "ДНР", а у кого нет".

По информации "МВД" "ДНР", на начало 2018 года, более 150 тыс. жителей "республики" получили ее паспорта. В "МВД" "ЛНР" на конец 2017 года говорили о выдаче 100 тыс. "паспортов". Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.

Закон, предоставляющий президенту Путину полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта. Источники РБК говорят, что новый президентский указ нужен для конкретизации лиц, которые смогут получить гражданство в упрощенном порядке в "ДНР" и "ЛНР".