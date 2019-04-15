Геннадий Труханов: «С Зеленским человеческие отношения, мне кажется, хорошие»

Как двигаются эти дела, почему Труханов уверен в получении оправдательного приговора, чем живет Одесса в преддверии второго тура, чего ждет от президентства Владимира Зеленского, возможен ли в регионе «реванш» Игоря Палицы , нужна ли «партия мэров» и планирует ли Труханов баллотироваться снова – читайте в эксклюзиве LB.ua.

Но и первых двух Труханову хватает, чтобы практически не иметь возможности заниматься чем-либо иным, кроме участия в заседаниях. «Агитировал ли он за Порошенко? Ну да, в суде – с десяти до пяти. Практически каждый день. Каждый», - признают даже его оппоненты.

В настоящее время таких дел два. Первое – по заводу «Краян» (обвинение в завладении 185 млн гривен) с декабря рассматривает Малиновский райсуд Одессы. Второе – из-за декларирования недостоверной информации – возбуждено в марте. Было еще третье – о незаконном обогащении – его закрыли в связи с отменой в законодательстве профильной нормы.

Вместе с тем, увидевшись с Трухановым, не спросить его о ходе дел, которые уже более года развивают против него правоохранители, было бы странно.

На сей раз цель визита в город, а – в ее рамках – и встречи с мэром, была иной. Именно: разобраться, какие настроение господствовали в «Южной Пальмире» накануне первого тура президентских, какие – после; почему ставка на мэров крупных городов – давно уже предпринятая Банковой – не сработала, а лозунг про армию, веру и язык не был воспринят юго-востоком. Ведь Одесса, в этом смысле, «зеркало» для многих соседних регионов и весьма показательна. Текст об этом выйдет на LB.ua в ближайшие дни – следите за обновлениями.

Собираясь в Одессу, изначально LB.ua не планировал встречаться с городским головой Геннадием Трухановым для записи интервью. Большая тематическая беседа (по сути – первая такая для Труханова, в ходе которой он действительно ответил на все вопросы – от претензий к нему правоохранителей , отношений с Киевом до связей с Галантерником, отчетах итальянской полиции и т.д.) состоялась у нас год тому и была весьма исчерпывающей .

«Дело по «Краяну» уже можно считать выигранным»

Начнем с “дела Краяна”. По оценкам Центра противодействия коррупции, его рассматривают галопирующими темпами. Так, за одно заседание суд умудрился рассмотреть целых шесть томов дела (тысяча страниц), а в феврале состоялось аж 18 заседаний. По мнению экспертов, подобная поспешность обусловлена попыткой сберечь вас от передачи дела в Антикоррупционный суд.

Прокуратура гарантированно проиграет это дело, оно разваливается на глазах. В чем меня обвиняют? В создании преступной группировки, где каждому из участников была отведена своя роль? Но горсовет - орган местного самоуправления, где у каждого есть свои функциональные обязанности. Поступило предложение (о покупке помещения на территории бывшего завода “Краян” - С.К.), я поручил его изучить соответствующим департаментам. Было допрошено 105 человек - все сотрудники горсовета сказали, что это был необходимый для города проект. Проект, на который не решался ни один мэр. Это - первое.

Второе. Суд не рассматривает предположения, он изучает исключительно факты. Ни одного факта в свой адрес я не услышал. Какие нормы закона я нарушил? Негласные следственные розыскные действия - прослушка, слежение - ничего не дали. Я слышал запись детектива НАБУ на заседании суда, не знаю, кто это был - человек дал показания, и они заслушивались в суде - так вот, он назвал дело политически мотивированным. С его слов, долго искали детектива, который согласился бы открыть дело по “Краяну”.

Из прослушанных в суде записей телефонных разговоров я почерпнул для себя много новой информации. Например, то что заявление о возбуждении дела по этому эпизоду подавалось в НАБУ, то ли четыре, то ли пять раз. НАБУ отказывало в возбуждении дела, поскольку не было оснований.

И только когда «включился» Саакашвили и представители грузинской диаспоры, делу дали ход.

Во-вторых, как следует из записей разговоров, для того чтобы заблокировать денежные средства за здание, якобы неизвестными мне людьми были уплачены колоссальные суммы (звучала сумма в 150 тыс долларов).

Мне кажется, дело уже можно считать выигранным, поскольку начались различные процессуальные уловки. Так, на последнем из заседаний - перед тем, как суд должен был перейти к дебатам и уйти в совещательную комнату - прокуратура, видя очевидно приближающийся конец, запросила три недели для подготовки нового обвинительного акта.

Традиционное затягивание дела. Как минимум до окончания выборов.

Думаю, дело даже не в выборах. Все равно приговор бы не успели вынести к этому времени. Вот меня обвиняют в том, что я боюсь якобы Антикоррупционного суда. А что мне его бояться, если в стране создана преступная группа, в которой одни заводят дело, вторые обеспечивают им силовую поддержку, третьи готовят обвинение, четвертые судят? И законом здесь даже не пахнет. Назначили ответственного, и пошло-поехало. Я не знаю, что ждет наше государство в правовом плане.

Ко мне недавно приезжала делегация из Нью-Йорка, в которой были, в том числе, русскоговорящие адвокаты. Я консультировался с ними по поводу моего дела. И вот они мне сказали: если бы в Америке прокурор пришел в суд с таким делом, его бы просто выгнали, поставив крест на его карьере.

Фото: Макс Левин

На контрасте с делом Кернеса, которое рассматривают четвертый год, ваша ситуация вызывает подозрения. То шесть томов за одно заседание рассматривают (свыше 1000 страниц), то 18 заседаний за февраль…

Количество заседаний не означает, что они все состоятся. Какое-то перенесено из-за моей неявки, какое-то - Павла Вугельмана, других обвиняемых, адвокатов, прокурора.

… Возвращаясь к приобщению 6 томов дела за одно заседание. Материалы приобщает прокурор, а не сторона защиты. И темп изучения документов определяет именно он. Если заходить в частности, то 6 томов (более 1000 страниц) - это строительно-техническая документация, касающаяся ремонта здания, в которой ни прокуроры, ни суд по сути не разбираются. Ее изъяли в ходе обысков для создания видимости, что собрали десятки томов дела! А фактически почти все предоставленные прокурорами документы - мусор, не имеющий доказательной базы.

Касательно частоты назначения заседаний - извините, но Центру противодействия коррупции наверное все-таки нужно определиться: он идет к красивым или умным. То они кричат, что суды затягивают дела, то - как в моем случае – жалуются на слишком быстрое рассмотрение рассмотрение. Может, тогда пусть Центр противодействия коррупции определяет процессуальные сроки?

…В целом, на мой взгляд, мое подозрение необоснованное и является политическим заказом, поэтому что бы я ни делал, будет плохо. Ходишь на суд - плохо, не ходишь - плохо.

А кто главный заказчик вашего дела?

Основным генератором этого всего был и остается Михаил Саакашвили.

Правда?! Его в Украине нет уже больше года. Говорить, что он имеет влияние на НАБУ – глупость.

Главное было запустить процесс - с подачи Саакашвили это и произошло. Он до сих не может успокоиться.

Но суть в другом. Я ж не чиновник. Я - мэр миллионного города. Город должен быть в тепле, в чистоте и т.д. Чтобы люди мне доверяли, они должны знать, что сейчас с мэром, как продвигается дело “Краяна”. Я всегда активно участвовал в заседаниях, поскольку был уверен, что прокуратура тоже заинтересована в быстром завершении дела. А вот теперь не уверен - дело заметно тормозится.

Если это так и вам действительно готовят новое подозрение, то вопросы возникают не столько к Назару Холодницкому, сколько к Юрию Луценко, значительно усилившему свое влияние на главу САП после конфликта последнего с главой НАБУ.

Возможно. Но мне это крайне не понравилось. Я с первого дня знал, что приговор будет оправдательным. Я подал заявление в суд по правам человека за незаконное задержание.

Действия правоохранителей сегодня напоминают методы НКВД, и я об этом заявил в суде. Ну зачем мэра города, который сам летит к НАБУ, встречать со спецназом в аэропорту (в конце зимы прошлого года, - С.К.)? Зачем было в камеру заводить? Напугать? Не напугают. Одесса и не такое видела.

Фото: Макс Левин

Вы полтора года вели досудебное следствие. Суд выделил время, так идите, толкайте это дело вперед. Но что говорится в подозрении? Что Геннадий Труханов “во время проведения сессии горсовета прервал выступление депутата Гиганова, осознавая, что тот может сорвать его злой умысел, чем нарушил регламент”. То ли я дурак, то ли «лыжи не едут», - как в анекдоте говорится. Беру стенограмму. Объясняю (поднимает стенограмму того заседания горсовета - С.К.).

По регламенту выступать разрешено лишь раз. Гиганов выступал трижды и во время одного из выступлений допустил неточность, заявив, что мы покупаем здание. Я действительно прервал его, призвав быть осторожным с терминами, поскольку это вводит в заблуждение: мы не покупаем, а даем согласие на покупку. Между этими двумя событиями еще целый ряд мероприятий и как минимум еще одна сессия, на которой должны быть выделены деньги. Я вынужденно перебил человека, но я извинился.

Подобных «ляпов» в обвинении много.

Или вопрос: почему я не подписал договор в 10-дневный срок? Так это же наоборот свидетельствует о том, что я никуда не спешил. Дал протокольные поручения, нарушил регламент. Потому что важно было проверить продавца, проверить законность сделки. И расписал им (правоохранителям - С.К.) подробно механизм проверок. Договор я подписал 22 ноября, хотя должен был 29 октября, вроде. Я ждал ответов из всех правоохранительных органов, дабы подтвердить, что продавец реальный, оценщик реальный и оценка была сделана надлежаще.

Сфабриковали дело впопыхах, непонятно куда спешили, а теперь не хотят его завершения.

«Даже не знаю, что такое «сетки»

Ну, нет худа без добра. Участие в судебных заседаниях фактически спасло вас от активной агитации за Петра Порошенко, который – на сегодня это понятно уже практически наверняка – выборы не выиграет.

Скажу откровенно: я никогда активно не принимал участия в избирательных кампаниях. Более того, даже не знаю, что такое “сетки”, о которых сегодня трубят СМИ. Я избирался с 2004 года по мажоритарке. Просто приходил и работал.

Стоп. В Одессе «сетки» - спроектированные еще в Киеве – были. И не спорьте. Иной вопрос: почему не сработали? Только потому, что вы сами не включились?

Я вообще не вмешивался в выборы: ни в организацию, ни в процессы.

С “Краяном” разобрались. Второе дело - по незаконному обогащению - закрыли из-за отмены соответствующей статьи закона. Но в начале марта вам объявили третье подозрение - в недостоверном якобы декларировании. САП утверждает, что бывшая супруга, с которой вы в разводе, на самом деле является вашей гражданской женой, поэтому вы обязаны задекларировать и ее имущество.

Это все советские и коммунистические методы, потому что система, на самом деле, не поменялась - ее просто припорошили демократическими лозунгами о правах человека, европейском векторе, но все продолжает решаться через давление на человека. Первое дело застопорилось - держи новое подозрение.

Фото: Сергей Нужненко

Я объяснял руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что если бы я жил с женщиной, то задекларировал бы и ее имущество. Смысл его скрывать?

В основе каждого преступления или злого умысла лежит мотив. А какой у меня может быть мотив? Перед первым заполнением декларации я естественно консультировался с юристом, рассказал, как живу, с кем. Где живет моя бывшая жена, где - дети. Мы общаемся с бывшей супругой, у нас общий круг друзей - мы же знакомы еще со школы. Да, давно разошлись, но сохранили хорошие отношения и о расставании долгое время не знали даже дети (хотя у нас уже и внуки есть).

Юрист изучил наши обстоятельства и сказал, что имущество бывшей супруги, с которой мы вместе не проживаем (я живу с мамой), декларированию не подлежит.

Ну зачем мне самому себе создавать проблемы, скрывая квартиру или машину бывшей жены? Да и что такого я скрыл? Открываете реестр, вводите ее фамилию и видите всю недвижимость.

Что на это сказал Назар Иванович?

Вручил подозрение. Не знаю, чем я ему дорогу перешел.

Полагаю, что новое подозрение – привет не от него, а с Банковой. Чтоб послушнее были бы перед выборами.

Я никогда не ударяюсь в догадки. Говорю только о том, в чем уверен. А я на 100% уверен в своей невиновности. Вы увидите, чем это закончится. Какой бы они суд не создали специализированный и суперантикоррупционный - Фемида с закрытыми глазами скажет, что там нет ни единого факта совершения мною каких-либо преступлений.

Говорю же: отчасти это “спасло” вас от активной помощи Петру Алексеевичу на выборах.

Я думаю, ситуация намеренно подвешенная. Представьте, вы обвиняете мэра в хищении 185 млн гривен. А приговор по делу оправдательный. Полностью оправдательный, потому что я даже регламент не нарушил, не говоря уже о законах. И все дружно садятся в лужу.

Кому выгодно держать мэра в подвешенном состоянии? Власти, естественно.

Всем выгодно. Какая бы действующая власть ни была дальше. Вы же понимаете, что такое Одесса.

Фото: Макс Левин

«Думаю, у Палицы – после его незаконного смещения - есть жажда реванша»

Если Владимир Зеленский станет президентом, это может ускорить рассмотрение вашего дела?

Мы с ним немного знакомы и, мне так кажется, человеческие отношения хорошие.

И какое впечатление он производит?

Не могу ничего сказать о Владимире Зеленском как кандидате в президенты, но у нас с ним есть общий проект - мы собирались строить в Одессе серьезную концертно-выставочную арену. Со “Студией 95 квартал” у города были совместные договоренности. Мы поставили сцену в порту - там они отыграли весь сезон. Удачное место, хорошие условия. Для города это важно - для сохранения туристического потока.

Какие у вас ожидания от него как от возможного главы государства?

Я пока об этом не думал. Да и сложно понять, что к чему. Думаю, он сам не в восторге такого развития событий.

В смысле? Думаете, он не понимает, куда вляпался?

Скорее, я не понимаю. Он - человек с другими жизненными планами. Еще недавно мы обсуждали, как сделать Одессу фестивальной площадкой по примеру Юрмалы и даже начали двигаться в этом направлении. У нас есть проект строительства такой концертной площадки. А теперь человек ушел в кардинально другую сторону.

Вы общались с ним после того, как он заявил о своих президентских амбициях?

Нет.

Вы готовы поддержать во втором туре Зеленского?

Сложный вопрос. Хочется быть последовательным. Благодаря Петру Порошенко - что касается моей зоны ответственности - есть перемены и динамическое движение вперед, укрепление местного самоуправления. От Зеленского я пока не услышал ничего, кроме стадиона и дебатов. А у нас есть над чем работать.

Что именно по сути вы бы хотели услышать?

Не мешало бы иметь хоть какое-то понимание… Генеральное… Если говорить о децентрализации, мы сделали большой рывок, но сейчас остановились.

Скажу откровенно: я не вижу в этом вины Порошенко. Государственные органы публично поддержали децентрализацию, но при этом нашли в законе лазейки, которые позволили им создавать госпредприятия с правами госрегистрации. И вот стоит, например, какой-то магазинчик или будка в неудобном месте, мешает людям или загораживает перекресток. А мы ничего сделать не можем - он зарегистрирован в Ивано-Франковске, у владельца есть право собственности.

Ну и так далее, поэтому очень важно двигаться дальше.

Фото: Макс Левин

Не боитесь, что при Зеленском децентрализация может быть, если не отмотана назад, то еще больше приторможена?

Есть такие опасения. Но свита делает короля. Если его люди будут правопреемниками положительных изменений - это хорошо.

В 2014 году на Одесский регион сильное влияние - через Игоря Палицу - имел Игорь Коломойский. Его роль в президентской кампании Зеленского очевидна. Как вы думаете, попробует ли он при президенте Зеленском вернуть себе контроль над Одесской областью?

Я хорошо знаю Игоря Петровича (Палицу - С.К.), у нас товарищеские отношения. Он очень много сделал для того, чтобы в Одессе был мир и порядок. Больше, чем все вместе взятые. Он амбициозный и - в хорошем понимании слова - самолюбивый, поэтому, думаю, после незаконного его смещения у него есть жажда реванша.

Вы же понимаете, что Одесса и область - тот регион, которые интересен всегда и всем. Любым властям.

На носу 2020 год. Планируете ли вы повторно баллотироваться на выборах мэра?

Вполне.

Конкуренцию ощущаете?

По состоянию на сегодня я не планирую заниматься предвыборной кампанией. Просто буду работать. И скажу одесситам, что работал последние пять лет не от компании до компании, не перед компанией, а каждый день. Достаточно посмотреть мой “Инстаграм”…

Активно обсуждаемая в Киеве тема - проект создания условной партии мэров на парламентские выборы. Как вам идея?

Кто такие мэры? Лидеры. Но в партии лидеров тоже кто-то должен быть главным – возглавить процесс, взять на себя ответственность, иначе «не взлетит».

Приведу пример. Что объединяет людей: общий интерес, общие цели, задачи и, самое главное, неравнодушие по отношению к коллегам. Так вот, есть Ассоциация городов Украины. И - на глазах людей, которые в нее входят, на глазах у всей страны - сегодня «кошмарят» мэра Одессы. Простите, но других слов у меня нет. И что же мы слышим (от Ассоциации, - С.К.)? Робкие заявления о надуманности процесса.

Я сказал сразу, что я больше не буду тратить время и приезжать на заседания Ассоциации, пусть не сердится на меня Виталий Владимирович (Кличко, он председательствует в Ассоциации - С.К.). Почему? Потому что, если вы думаете, что я допустил ошибку, запустив один из лучших проектов в Украине, или неправильно поступил, позовите меня, дайте мне час и предложите отчитаться перед Ассоциацией о том, что сделано. Или сами ко мне приедьте - я все покажу, мы же работаем для людей.

В ваших словах сквозит обида на коллег.

Нет, ну, какая обида?! Я к тому, что не могут мэры просто собраться и организовать партию, провести ее в парламент и считать, кто кому больше даст.

Ну, если вы планируете участие в выборах 2020 года, зачем вам парламент?

Дело не в этом, нужно единство. Если у Филатова проблема с мусором - ребята созвонились, помогли. Если проблема с мусором у Садового - все смотрят и ждут, «загнулся» ли он там или еще нет. Ну и что это будет за партия мэров в таком виде? Соберемся, будем смотреть друг на друга, а мысли наши будут дома, каждый – сам по себе? Зачем?

Партия создается только тогда, когда есть общие цели и задачи. Я пока что такого не вижу.

Если вам предложат войти в список партии “БПП-Солидарность” на парламентских выборах. Примите предложение?

Если честно, я не рассматриваю для себя вообще никаких вариантов...

2020-й год приоритетнее 2019-го?

Да.