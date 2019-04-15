Билборды с надписью "Конец" принадлежат компании Коломойского, - штаб Порошенко

Избирательный штаб президента Петра Порошенко заявляет, что билборды с надписью "Конец" принадлежат компании олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев, передают "Українськi Новини".

"Каждый борд, каждая площадка имеет своего владельца - нет в Украине неизвестных бордов. Возле каждого борда - я имею в виду не полотно и рекламное изображение, а каждый борд как носитель рекламы - он имеет информацию о названии компании, которой он принадлежит", - сказал он.

По словам Медведева, указанные борды принадлежат компании DOVIRA Outdoor.

"Сайт "Бизнес.Цензор" еще в прошлом году в статье "Кто стоит за щитами: владельцы операторов наружной рекламы" опубликовал табличку. И я читаю DOVIRA Outdoor - собственник группа "Приват", Игорь Коломойский", - добавил он.

Напомним, в воскресенье в Украине появились новые билборды в стилистике предвыборной агитации штаба Порошенко. На бордах изображен человек, очень похожий на Порошенко, и надпись «Кінець». В Избирательном штабе заявили, что не имеют к этому отношения. В Нацполиции пообещали снять эти рекламные щиты, так как они размещены с нарушением законодательства.

Ранее в Киеве появились билборды, на которых Порошенко во втором туре выборов противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину.