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Билборды с надписью "Конец" принадлежат компании Коломойского, - штаб Порошенко

По словам Медведева, указанные борды принадлежат компании DOVIRA Outdoor.

Билборды с надписью "Конец" принадлежат компании Коломойского, - штаб Порошенко
Фото: facebook.com/petro.andriushchenko

Избирательный штаб президента Петра Порошенко заявляет, что билборды с надписью "Конец" принадлежат компании олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев, передают "Українськi Новини".

"Каждый борд, каждая площадка имеет своего владельца - нет в Украине неизвестных бордов. Возле каждого борда - я имею в виду не полотно и рекламное изображение, а каждый борд как носитель рекламы - он имеет информацию о названии компании, которой он принадлежит", - сказал он.

По словам Медведева, указанные борды принадлежат компании DOVIRA Outdoor.

"Сайт "Бизнес.Цензор" еще в прошлом году в статье "Кто стоит за щитами: владельцы операторов наружной рекламы" опубликовал табличку. И я читаю DOVIRA Outdoor - собственник группа "Приват", Игорь Коломойский", - добавил он.

Напомним, в воскресенье в Украине появились новые билборды в стилистике предвыборной агитации штаба Порошенко. На бордах изображен человек, очень похожий на Порошенко, и надпись «Кінець». В Избирательном штабе заявили, что не имеют к этому отношения. В Нацполиции пообещали снять эти рекламные щиты, так как они размещены с нарушением законодательства.

Ранее в Киеве появились билборды, на которых Порошенко во втором туре выборов противопоставляет себя  президенту России Владимиру Путину.

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