На бордах изображен человек, очень похожий на Порошенко, и надпись «Кінець».

В городах Украины в воскресенье, 14 апреля, появились новые билборды в стилистике предвыборной агитации штаба кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"На рекламных бордах изображен человек, очень похожий на Порошенко и есть надпись «КІНЕЦЬ». Об этом сегодня после обеда поступило немало сигналов от одесситов", - сообщил в фейсбуке Юрий Калинин.

"Странные чувства вызывает новый борд Порошенко. Ощущение, что идея не соответствует реализации. Думаю, что это ответ на Зе «Конец эпохи...», и если так - очень неудачный. Вот просто очень. Как будто согласен и «всем спасибо, я ухожу». Хотя посыл закладывали явно другой. И этот другой мне тоже не нравиться ... А может это борд от Зе? Глубоко теоретически - да. И подписи о заказчике - нет", - пишет Петр Андрющенко.

Фото: facebook.com/petro.andriushchenko

На появление новых бордов резко отреагировал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Остановитесь уже все, Блд!!! Все! И те, и другие. Что вы делаете? Это такое же безобразие, как и борды оппонента с х*йлом. Достаточно этого чернушного дерьма. Это уже какой-то массовый психоз. Клиника! Отвратительно", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 9 апреля появились билборды, на которых размещен Порошенко и Путин, а также подпись: "21 апреля - решающий выбор".

Согласно результатам первого тура выборов 31 марта, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.



