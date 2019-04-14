Порошенко готов прийти на "Олимпийский" и 14, и 19 апреля

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко готов прийти на НСК "Олимпийский" и 14, и 19 апреля. Об этом "5 каналу" сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Кандидат в президенты появится на стадионе 19 апреля при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с официальными дебатами в эфире “Суспильного”.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены в то время, когда Порошенко по закону должен быть на общественном телевидении, как законопослушный гражданин, - Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на "Суспильному", и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требование закона", - пояснил Медведев.

Напомним, визит Петра Порошенко на стадион "Олимпийский" запланирован на сегодня, 14 апреля, на 14:00. Владимир Зеленский ранее отказался принимать в дебатах участие в этот день, назначив другую дату - 19 апреля 19:00, то есть за час до официальных теледебатов на "Суспильному".

Вчера Порошенко записал видео, в котором попросил своего конкурента по выборам прервать уикенд в Париже и приехать на дебаты 14 апреля.