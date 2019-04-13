Порошенко vs Зеленський: заочні дебати
Порошенко vs Зеленський: заочні дебати
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
В России заочно арестовали Анатолия Гриценко (обновлено)
В России заочно арестовали Анатолия Гриценко (обновлено)
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом
Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился

Кандидат в президенты пригоден к военной службе, но не служил.

​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
Фото: Ukrainian foto

Во время мобилизации 2014-2015 годов Министерство обороны отправило артисту Владимиру Зеленскому, ныне баллотирующемуся в президенты Украины, четыре повестки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"Гражданин Зеленский В.О. находится на воинском учете военнообязанных... с 22.12.2008 года и по теперешнее время, воинское звание - солдат, военно-учетная специальность - деловод деловодства. Пригоден к военной службе. Военную службу в ВС Украины не проходил. Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.О. отправляли повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.О. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", - сказано в документе.

Напомним, в 2014-2015 году в Украине провели шесть волн мобилизации на военную службу в связи с российской агрессией на Донбассе.

Последние мобилизованные покинули зону АТО осенью 2016 года, на фронте теперь остаются только контрактники.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также