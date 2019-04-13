​Штабы обоих кандидатов согласовали формат дебатов на "Олимпийском"

На НСК "Олимпийский" прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов, сообщает "112 Украина".

"Мы очень рады, что организовали встречу представителей кандидатов обоих штабов на "Олимпийском", что состоялся плодотворный диалог. Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга. Подробности я рассказать не могу. С одной стороны, есть определенная коммерческая тайна, с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины", - заявил он.

Анисимов уточнил, что каждый из разработанных во время переговоров форматов подразумевает возможность второго участника избирательной гонки принять участие в мероприятии.

"В любом случае на сегодняшний день на все 100% оптимизированы все ресурсы стадиона, и мы постараемся подготовить мероприятия на самом высоком уровне, понимая их важность для всего народа Украины", - отметил Анисимов.

"На сегодняшний день на 19 апреля было подано две заявки от обоих кандидатов. Фактически они назначены на вечер, хотя одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а потом продолжить все это вечером. Но в данной ситуации это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом, это мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации", - уточнил он.

12 апреля штаб кандидата в президента Владимира Зеленского назначил дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу перед вторым туром голосования - 19 апреля на 19:00, то есть за час до официальных дебатов.

Накануне в штабе заявляли, что готовы к дебатам в формате телемоста: чтобы Зеленский выступал на стадионе, а действующий президент - в студии НОТУ. Телерадиокомпания этот вариант "дебатов" отклонила, уточнив, что официальная дискуссия состоится в студии в 20:00.

Вечером 11 апреля Порошенко и Зеленский впервые публично пообщались в прямом эфире в телефонном режиме. Зеленский несколько раз повторил, что настаивает на проведении дебатов на стадионе и только 19 апреля, слушать ответ оппонента он не стал и бросил трубку.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.