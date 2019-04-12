Украина и Франция в ближайшее время потребуют от Путина освободить Сущенко

Президенты Украины и Франции в ближайшее время планируют выступить с очередной инициативой, требуя от президента России Владимира Путина освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

"Мною был поднят вопрос и освобождения заложников, причем с президентом Франции Эммануэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста, господина Сущенко. Он работал в Париже, и первая леди Франции заботилась о его судьбе. И Эммануэль (Макрон - ред.) четко зафиксировал, что в ближайшее время мы еще раз выйдем с инициативой для того, чтобы Путин сдержал свое слово: освободил украинца Сущенко, и чтобы он как можно скорее вернулся домой", - отметил Порошенко.

Кроме того, он рассказал, что на встрече отдельно поднимали вопрос освобождения 24 украинских моряков, которые являются военнопленными в РФ.

Вместе с тем Петр Порошенко отметил, что поднял вопрос политзаключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированных территориях, а также вопрос нарушения прав крымских татар в Крыму.

"Мы четко скоординировали и эти шаги и в Берлине, и в Париже. Были даны соответствующие поручения. И мы решительно начинаем подготовку к саммиту "нормандского формата", в повестку дня которого обязательно будут включены и эти вопросы", - подчеркнул глава украинского государства.

Ранее Петр Порошенко по итогам встречи с лидерами Германии и Франции анонсировал встречу в "нормандском формате" после выборов президента Украины.