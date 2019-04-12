В Париже завершилась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Встреча лидеров государств продлилась около 50 минут.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

После переговоров Эммануэль Макрон проводил главу Украинского государства на крыльцо Елисейского дворца. Петр Порошенко сел в автомобиль и уехал, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в этот день Петр Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Франции днем 12 апреля провел встречу с кандидатом в президенты Украины, актером Владимиром Зеленским. Встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса.

В офисе Макрона отметили, что президент Франции проводит встречи с обоими участниками второго тура выборов, "чтобы оценить состояние французско-украинских отношений и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.