Порошенко анонсировал режим прекращения огня в зоне ООС с 18 апреля

Президент Петр Порошенко заявляет, что режим прекращения огня на Донбассе должен вступить в силу с 18 апреля. Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Порошенко отметил, что стороны поддержали объявление "пасхального перемирия" на Донбассе.

"Оно должно вступить в силу 18 апреля при условии его поддержки со стороны Российской Федерации", - заявил Президент.

Он также подчеркнул, что Меркель внесла очень большой вклад в обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко и Меркель также потребовали от РФ немедленно освободить захваченных в плен 24 украинских военных моряков.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 11 апреля,в результате обстрелов погиб один военный, еще 8 бойцов получили ранения.