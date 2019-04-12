Оболонский суд объявил капитана "Норда" Горбенко в розыск

Оболонский районный суд Киева 12 апреля постановил объявить в розыск капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Суд принял решение после того, как Горбенко снова не явился на судебное заседание. Представитель Прокуратуры АРК попросил суд приостановить дело и объявить Горбенко в розыск.

Прокурор предоставил суду ответ СБУ на запрос Прокуратуры АРК, в котором сообщается, что Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства обвинения, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.

Судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов принял сторону обвинения, объявил Владимира Горбенко в розыск и приостановил дело.

Напомним, Горбенко "пропал" в Киеве еще зимой. Российские СМИ заявили о возможном похищении капитана, однако через несколько дней стало известно, что он выехал в Крым по российскому паспорту. Российская власть отказалась комментировать роль спецслужб в возвращении капитана "Норда" в оккупированный Крым.

25 марта 2018 года Госпогранслужба задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Он также был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе.