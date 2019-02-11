Капитан "Норда" "нашелся" в аннексированном Крыму, - СМИ

Капитан задержанного украинскими пограничниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимир Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, находится в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Горбенко дал интервью "Комсомольской правде". Видео размещено на сайте издания.

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал он.

Представитель компании-судовладельца Анна Шевелева подтвердила возвращение Горбенко на полуостров.

Ранее, 29 января, брат Горбенко обратился в Мелитопольское управление полиции Запорожской области с заявлением об исчезновении родственника. Полиция Запорожской области на следующий день открыла уголовное производство по ст.155 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "без вести пропавший".

Обновление. Официально Горбенко не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и административную границу с оккупированным РФ Крымом, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Мы видели эту информацию и сейчас ее всесторонне изучаем, но то, что можно уже сейчас утверждать официально: ни на контролированном участке админграницы с Россией, но на админгранице с временно оккупированным Крымом данный гражданин не пересекал границу", - сказал Слободян.

Напомним, 25 марта 2018 года Госпогранслужба задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Он также был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе. 4 февраля Горбенко объявили в розыск.