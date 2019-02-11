Найти в городе транспорт для колясочников оказалось не просто.

Фото: Иван Станиславский

9 февраля на сцене Драматического театра в Мариуполе прошел спектакль инклюзивного театра "Лучше вместе" по мотивам поэмы Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка".

Театр "Лучше вместе" приехал в Мариуполь из Кривого Рога. Данный проект результат - сотрудничества трёх организаций: ШETER + (Кривой Рог, Украина), Roundhouse и Lyric Hammersmith (Лондон, Великобритания). «Мы - студенты и кондитеры, на инвалидных колясках и на каблуках, воспитатели и инженеры, с синдромом Дауна и с аутизмом, школьники и продавцы, незрячие и зрячие, психологи и фрилансеры, электромонтеры и социальные педагоги, с ДЦП и с чувством юмора, юристы и хореографы - создаем инклюзивный творческий проект, потому что верим, что "Лучше вместе", – так говорят о себе участники коллаборации.

Фото: Иван Станиславский

В качестве литературной основы использован перевод Юрия Лысенко. В постановке можно услышать композиции "ДахаБраха" Dakh Daughters, а также фоновые треки от Александра Романчи. Творческой команде удалось создать оригинальную и зрелищную постановку.

Из около сорока человек, задействованных в проекте, половина имеет инвалидность. И это стало испытанием для Мариуполя - найти низкопольный транспорт для перевозки артистов оказалось непросто, а приспособленных для колясочников гостиниц в Мариуполе нет вообще. Единственным в городе доступный для маломобильных людей залом оказался драмтеатр.

Ранее в Мариуполе уже проходили инклюзивные постановки. На базе ДК «Молодежный» был осуществлен муниципальный грантовый проект балет «Щелкунчик», рассчитанный на три года. Он позволил детям с ограниченными возможностями участвовать в театральных постановках. Первый показ этого проекта прошел 25 декабря прошлого года.

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский