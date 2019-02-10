Фото: EPA/UPG Демонстранты заняли площадь Плаза-де-Колон в Мадриде

Десятки тысяч человек с красно-желто-красными испанскими флагами вышли на демонстрацию в Мадриде в воскресенье, 10 февраля. Они выступили против поблажек каталонским партиями, выступающим за независимость региона, и призвали к досрочным выборам, пишет Reuters.

Фото: EPA/UPG "Санчеса в отставку"

Акцию, на которую пришли около 45 тысяч человек, устроили правоцентристские и крайне правые партии, находящиеся в оппозиции к правительству социалиста Педро Санчеса. Митингующие несли с собой плакаты "Санчес - лжец" и "Испания не торгуется и не продается".

Недовольство оппозиции связано с тем, что испанский кабмин предложил назначить докладчика на переговорах между политическими силами с парламентским представительством в Каталонии. Оппозиция расценила подобный шаг правительства как "предательство Испании" и призвала к проведению внеочередных всеобщих выборов.

"Время правительства Санчеса подошло к концу", - заявил журналистам перед протестом лидер Народной партии (PP) Пабло Касадо.

Фото: EPA/UPG Пабло Касадо

Санчес, который возглавил правительство в июне прошлого года после вотума недоверия консерватору Мариано Рахою, имеет лишь четверть мест в парламенте и опирается на поддержку партии Podemos, выступающей против жесткой экономии, а также каталонских националистов и других небольших партий.

Сейчас на него давят с обеих сторон: вице-премьер-министр Кармен Кальво ранее заявила, что переговоры с Каталонией зашли в тупик из-за позиции сторонников независимости региона. Они требуют референдума о независимости, но в Мадриде на этот шаг не пойдут.

В среду, 13 февраля, в Испании пройдет важное голосование за бюджет на 2019 год, которое, скорее всего, будет неудачным без каталонских депутатов. Неспособность принять бюджет может привести к досрочным выборам.

Очередные выборы в Испании должны состояться в 2020 году.

Напомним, в 2017 году в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным каталонской власти, более 90 процентов человек, участвовавших в нем, поддержали независимость региона. Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустило парламент и правительство Каталонии.