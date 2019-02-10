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Венесуэльская нефтяная госкомпания, попавшая под американские санкции, открыла счет в Газпромбанке

Из-за запрета на банковские расчеты у берегов Венесуэлы скопилась армада загруженных танкеров.

Венесуэльская нефтяная госкомпания, попавшая под американские санкции, открыла счет в Газпромбанке
Фото: EPA/UPG

Государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA, против которой США ранее ввели санкции, рекомендует партнерам по совместным предприятиям перечислять выручку от продажи нефти на счет в российском Газпромбанке. Об этом говорится в материале Reuters.

"Этот шаг является реакцией на жесткие американские санкции в отношении PDVSA, нацеленные на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признает Вашингтон, к нефтедолларам", - пишет издание.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом и признанный в таком качестве США и их союзниками, объявил о намерении учредить фонд, в который будут поступать средства от продажи углеводородов.

"Газпромбанк" в воскресенье ответил, что PDVSA действительно имеет у них счет, однако он был открыт уже давно, и его открытие никак не связано с санкциями США, пишет Радио Свобода

Венесуэльская компания, как сообщает Reuters, настаивает, чтобы ее партнеры твердо решили, будут ли они и далее участвовать в совместных добывающих проектах. Среди этих партнеров – норвежская Equinor, американская Chevron, французская Total.

В соответствии с новым санкционным режимом у них есть некоторое время на то, чтобы завершить свои дела в Венесуэле; ряд компаний уже отозвал своих сотрудников из Каракаса.

Руководство Евросоюза не исключает, что тоже предпримет шаги, препятствующие доступу Мадуро к нефтедолларам.

В результате запрета на банковские расчеты у берегов Венесуэлы скопилась армада загруженных танкеров. Ситуацию с очисткой сырья в самой Венесуэле усугубляет невозможность импорта разжижителей нефти и их компонентов.

После первого раунда ограничительных мер, введенных в 2017 году, партнеры PDVSA продолжали получать на свои счета в банках в США и Европе выручку от продажи нефти и через банки-корреспонденты переводили эти средства на счета венесуэльского монополиста в Китае.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь, Китай, КНДР выступили в поддержку Мадуро.

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