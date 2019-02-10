Столтенберг: НАТО не откажется от ядерного оружия, если оно останется у России и Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції по ситуації в Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія, 26 листопа

Североатлантический альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и КНР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии немецкому изданию Morgen Post, пишет Европравда.

"Цель НАТО - мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО лишится всей своей ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие оставят или будут расширять свои ядерные арсеналы ", - сказал Столтенберг.

Он также призвал Германию и других партнеров Альянса не отказываться от участия в ядерной программе США в Европе.

"Это ядерное участие важно для НАТО. И я призываю как можно больше партнеров-членов стать частью ядерного участия, в том числе Германию", - сказал генсек.

Издание отмечает, что на базе Люфтваффе в Бюхеле размещены около 20 американских атомных бомб типа В-61, каждая из которых в три-четыре раза мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму.

Ранее Столтенберг отверг предложение некоторых депутатов Бундестага о том, что для компромисса в вопросе Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) Россия может переместить свои ракеты на восток так, чтобы они не могли достичь Европы.

Напомним, Россия обвинила США в повышении риска ядерного конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с новыми американскими боеголовками W76-2.