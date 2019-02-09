В России на архипелаге с ядерным полигоном ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Власти Новой Земли ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Архангельской области.

В районе Белушьей Губы – одного из двух поселков на архипелаге – бродят 52 белых медведя. Иногда они проникают в помещения и нападают на людей. До десяти медведей постоянно находятся на территории поселка.

"Жители напуганы, боятся выходить из дома и отпускать детей в школы и детские сады", – сообщил заместитель главы администрации Новой земли Александр Минаев.

По словам главы администрации Жиганши Мусина животные "буквально гоняются за людьми". Медведи не боятся патрулей военных, не реагируют на свето-шумовые сигналы и на попытки отогнать их с помощью автомобилей и собак, говорится в сообщении властей.

Росприроднадзор отказался выдавать разрешение на отстрел медведей, занесенных в Красную книгу как вид, которому угрожает вымирание. Ведомство сформировало оперативную группу для оценки обстановки на архипелаге.

Всего на Новой Земле живут около трех тысяч человек и военные, численность которых не раскрывается. На архипелаге расположен ядерный полигон, где Советский Союз испытывал атомное оружие.