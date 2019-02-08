Эксперимент по выплате €560 евро базового дохода в месяц не повысил трудовую занятость

Эксперимент по получению базового дохода - безусловной выплаты, которая заменяла пособие по безработице, но выплачивалась даже работающим гражданам - не помог улучшить трудоустроенность среди участников, пишет Yle.

Эксперимент начался в Финляндии 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018 года. В течение этого времени 2 тысячи участников, которые были выбраны по жребию, получали €560 в месяц. На другие социальные пособия базовый доход не влиял.

Доход выплачивался вне зависимости от того, искали ли участники эксперимента работу или нет.

Целью эксперимента было выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере €560 к поиску работы.

По истечению двухлетнего экспериментального периода социальные службы получили предварительные результаты по первому году. Участники эксперимента, получавшие базовый доход, сообщили о том, что чувствовали себя лучше и уверенней, нежели участники контрольной группы. При этом оказалось, что участники эксперимента в течение первого года трудоустраивались не лучше и не хуже людей из контрольной группы.