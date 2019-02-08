Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Из воинской части во Львовской области украли прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен
Из воинской части во Львовской области украли прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
​Полиция задержала подозреваемого в организации убийства "Сармата"
​Полиция задержала подозреваемого в организации убийства "Сармата"
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
ГлавнаяМир

Великобритания установила еще двоих подозреваемых по делу об отравлении "Новичком"

Уже пятеро россиян фигурируют в деле о покушении.

Великобритания установила еще двоих подозреваемых по делу об отравлении "Новичком"
Фото: EPA/UPG

Полиция Великобритании включила данные еще двоих россиян в расследование по делу об отравлении "Новичком" в Солсбери. Об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Таким образом, всего к нападению могут быть причастны пять человек. Однако участие новых подозреваемых было "гораздо меньше", и они передвигались отдельно от всех остальных. Ожидается, что в ближайшие недели полиция предоставит доказательства в отношении двоих россиян британскому правительству.

Накануне The Telegraph писала, что третий подозреваемый в отравлении, Сергей Федотов, которого называют офицером российской военной разведки, мог находиться в Великобритании еще несколько дней после нападения. Предполагается, что он приехал в страну вместе с двумя другими подозреваемыми по делу — Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что третий фигурант дела об отравлении в Солсбери может быть связан с попыткой отравить «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим агентом российской разработки "Новичок" 4 марта 2018 года. Позже от отравления тем же веществом пострадали еще двое случайных жителей Солсбери, женщина в результате отравления погибла. В нападении на них британские власти подозревают сотрудников ГРУ РФ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также