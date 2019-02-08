Великобритания установила еще двоих подозреваемых по делу об отравлении "Новичком"

Полиция Великобритании включила данные еще двоих россиян в расследование по делу об отравлении "Новичком" в Солсбери. Об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Таким образом, всего к нападению могут быть причастны пять человек. Однако участие новых подозреваемых было "гораздо меньше", и они передвигались отдельно от всех остальных. Ожидается, что в ближайшие недели полиция предоставит доказательства в отношении двоих россиян британскому правительству.

Накануне The Telegraph писала, что третий подозреваемый в отравлении, Сергей Федотов, которого называют офицером российской военной разведки, мог находиться в Великобритании еще несколько дней после нападения. Предполагается, что он приехал в страну вместе с двумя другими подозреваемыми по делу — Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что третий фигурант дела об отравлении в Солсбери может быть связан с попыткой отравить «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим агентом российской разработки "Новичок" 4 марта 2018 года. Позже от отравления тем же веществом пострадали еще двое случайных жителей Солсбери, женщина в результате отравления погибла. В нападении на них британские власти подозревают сотрудников ГРУ РФ.