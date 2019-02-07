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Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии

Ранее вице-премьер Италии встретился с представителями "желтых жилетов".

Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Фото: wikipedia.org

Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций из-за "необоснованной" критики со стороны Рима. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Франции в четверг, 7 февраля, сообщает агентство Reuters.

"Правительство французского президента Эммануэля Макрона отозвало своего посла в Риме в четверг беспрецедентно со времен Второй мировой войны, заявив, что ему надоели "системные, безосновательные» атаки итальянских политических лидеров против Франции", - говорится в сообщении.

"В течение нескольких месяцев Франция была целью повторных, необоснованных нападок и возмутительных заявлений", - говорится в заявлении МИД. "Наличие разногласий - это одно, а манипулирование отношениями в целях выборов - другое", - подчеркивается в документе.

Заявление со стороны Парижа прозвучало на фоне недавней встречи вице-премьера Италии, лидера партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов" во Франции, сообщает агентство AFP. Накануне французские власти заявили, что Ди Майо не должен вмешиваться во внутренние дела страны.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Эммануэля Макрона в тайне ведет подготовку к референдуму, на который планирует вынести широкий круг вопросов, связанных с продолжающимися во Франции протестами "желтых жилетов". Референдум планируется провести 26 мая, в день выборов в Европарламент.

Как сообщалось, Макрон отменил совместное выступление с Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2".

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