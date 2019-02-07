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В арендованной квартире в Одессе обнаружили тела троих мужчин

Предварительная причина смерти - отравление.

В арендованной квартире в Одессе обнаружили тела троих мужчин
Фото: 44.ua

Тела троих молодых людей обнаружили вчера в квартире жилого дома на Малой Арнаутской улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

В полиции сообщили, что погибшим 18, 24 и 29 лет, предварительная причина смерти - отравление неизвестным веществом.

Одесское изданеи "Думская" уточняет, что погибшие могли скончаться от передозировки наркотиков.

"Судя по характерным следам на телах, погибшие были инъекционными наркоманами. Но смерть наступила как раз от нюхательных наркотиков, большое количество которых нашли рядом с телами", - цитирует издание представителя полиции.

Нюхательный порошок, который обнаружили возле погибших парней, похож по составу на "соли", которые распространяют посредством анонимных интернет-сообществ и закладок.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности изъяли в Полтавской области крупнейшую в истории Украины партию синтетического наркотика метадона.

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