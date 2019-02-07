Фото: kyiv.npu.gov.ua Девушки, задержанные при обыске порностудии

Полиция Киева прекратила деятельность порностудии в Киеве. Сотрудники спецслужб задержали двух организаторов и нескольких девушек, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники совместно с сотрудниками следственного управления провели четыре санкционированные обыски по месту жительства организатора, в автомобиле, в месте, где отбирали девушек, и в частном доме, где работала порностудия.

31-летний киевлянин арендовал четырехэтажный дом, злоумышленник оборудовал интернет-порностудию специальной техникой: осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.

Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин - администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входило женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования.

К предоставлению интимных услуг злоумышленники привлекли двадцать девушек, которые работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным управлением полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Пять участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения: организатору - в виде домашнего ареста, а другим - личное обязательство. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.