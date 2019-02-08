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СБУ обнародовала паспорта 57 "вагнеровцев", погибших в бою с американцами в Сирии

Большинство из них до сих пор могут считаться живыми.

Служба безопасности Украины обнародовала паспорта 57 наемников "ЧВК Вагнера", которые погибли в бою в районе сирийского города Дейр-эз-Зор 7 февраля 2018 года.

На сайте СБУ отмечается, что 51 паспорт до сих пор считается действительным.

Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ
Фото: flickr/CБУ

"Такое циничное сокрытие происходит на фоне результатов многих журналистских расследований западных и российских СМИ, которые не только подтвердили информацию СБУ, но и обнародовали дополнительные доказательства гибели более трех десятков «вагнеровцев». Эти данные подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фото свидетельств о смерти и мест захоронений наемников", - заявили в СБУ.

Напомним, 7 февраля в Сирии проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники. В ответ возглавляемая США коалиция нанесла удар, в ходе которого погибли более сотни человек. Как выяснилось, под авиаудар попали российские наемники, которые оказались в районе селения Хишам, где они пытались захватить нефтяное месторождение.

По разным данным, тогда погибли от нескольких десятков до более сотни бойцов ЧВК.

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