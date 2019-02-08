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Крупнейшая авиакомпания Бельгии отменила все рейсы 13 февраля

Из-за забастовки могут пострадать 16 тысяч пассажиров.

Крупнейшая авиакомпания Бельгии отменила все рейсы 13 февраля
Фото: EPA/UPG

Крупнейшая авиакомпания Бельгии Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля. Решение, объявленное в пятницу, принято из-за общенациональной всеобщей забастовки, сообщает DW.

Решение Брюссельских авиалиний затронет около 222 рейсов и 16 тысяч пассажиров. Авиакомпания заявила, что пассажирам будет возвращена компенсация за отмененные рейсы, если для них не будут найдены альтернативные варианты путешествия. Другие перевозчики также начали отменять или перенаправлять рейсы.

Авиадиспетчеры настроены присоединиться к протесту. Поэтому вполне вероятно, что воздушное пространство Бельгии будет закрыто в течение дня 13 февраля.

Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель призвал представителей профсоюзов вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение с представителями правительства и работодателей.

Отмена рейсов может повлиять на проведение в Брюсселе двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, которая начнется 13 февраля.

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