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Во Франции подожгли дом председателя парламента

Инцидент связывают с движением "желтых жилетов".

Во Франции подожгли дом председателя парламента
Фото: EPA/UPG

Во Франции подожгли дом председателя Национального собрания Ришара Феррана. Об этом пишет DW.

"Сосед заметил полыхающий огонь в доме Феррана в Бретани и вызвал пожарных. Спасатели обнаружили на месте пожара автомобильные шины и пропитанный бензином факел", - говорится в сообщении.

Во время нападения Феррана в доме не было.

"Ничто не оправдывает запугивание, ничто не оправдывает насилие и унижение", - написал глава парламента в своем микроблоге в Twitter. Он выложил две фотографии, на которых запечатлены сильно обугленные комнаты его дома.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова поддержки Феррану и его близким. Чувства глубокого возмущения выразили и другие высокопоставленные французские политики.

С тех пор как во Франции начались протесты "желтых жилетов", нападениям подверглись дома целого ряда депутатов Национального собрания от президентского большинства. В адрес некоторых парламентариев поступают угрозы, в том числе в социальных сетях.

Ришар Ферран - доверенное лицо Макрона - является председателем Национального собрания Франции с сентября 2018 года. Ранее он возглавлял фракцию президентской партии "Республика на марше". Бывший социалист поддерживал восхождение Макрона к власти и был одним из сооснователей партии "Республика на марше", созданной в 2016 году.

Напомним, протесты во Франции начались 17 ноября 2018 года после объявления о повышении налогов на топливо. Люди вышли на улицы, надев светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название - "желтые жилеты". Позже протесты переросли в выступления против Макрона.

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