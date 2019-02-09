Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде в РФ

За последних три дня в Россию не пустили 90 граждан Украины.

Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде, ссылаясь при этом на несуществующие запреты. В течение трех дней через российский пункт пропуска "Нехотеевка" без причин не пропустили в РФ более 90 украинцев. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя, таких, как Toyota Prado, Volkswagen Passat и другие", - говорится в сообщении.

"Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - добавили в ведомстве.

Пограничники обращаются к гражданам Украины учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в РФ, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами.

Напомним, в декабре Украина продлила запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, который вводили на время военного положения.