Экс-глава киевской СБУ находится под стражей уже три с половиной года.

Фото: Алиса Кияниця Валентин Рыбин и Кирилл Легких - адвокаты Щеголева

Сегодня состоялось заседание Шевченковского районного суда по делу экс-начальника Управления СБУ в Киеве Александра Щеголева. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Напомним, Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибло 20 человек и было ранено более 200.

Фото: Алиса Кияниця Обвиняемый в прямом эфире судебного заседания

Заседание началось с просьбы прокурора Александра Супруна продлить арест подсудимого. В ходе обсуждения этого вопроса разгорелся спор между прокурором и адвокатом Валентином Рыбином, который на повышенных тонах убеждал, что “не комильфо” вменять генерал-майору Щеголеву, что тот может скрыться от следствия,

Сам Щеголев, который в зале суда присутствовал только на экране монитора, вторил своему защитнику: “1268 дней я нахожусь в застенках. Это трудное испытание для человека, который верой и правдой служил своему отечеству 20 с лишним лет”.

Коллегия судьей в лицах Александра Мартынова, Павла Слободянюка и Андрея Трубникова удовлетворила просьбу прокурора, продлив арест экс-главе киевской СБУ еще на 60 суток.

Фото: Алиса Кияниця Слева-направо: П. Слободянюк, А. Мартынов, А. Трубников

В ходе сегодняшнего заседания рассматривалась одно из правонарушений, которое инкриминируют Щеголеву - остановка метро на трое суток. Нанесенные метрополитену убытки, по словам прокурора, составили 4,8 миллиона гривен. Как писал LB.ua в 2014 году, 18 февраля метрополитен закрыл все ветки метро якобы в связи с угрозой террористического акта. начальник метрополитена заявлял о том, что включать метро ему запрещает СБУ.

Следующее заседание суда назначено на 15 февраля, однако, по словам прокурора Александра Супрун, есть вероятность, что его сделают закрытым для рассмотрения судом материалов с ограниченным доступом.

Напомним, что Щеголева взяли под стражу ещё в 2015 году. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства, препятствование митингам и превышение служебных полномочий. На сегодняшний день дали показания уже 47 пострадавших.