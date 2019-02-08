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На линии разграничения женщина пыталась за взятку провезти косметику на 250 тыс. гривен

Женщина везла препараты для собственного косметологического салона.

Женщина пыталась тайно провезти на Донбасс косметологические препараты
Фото: dpsu.gov.ua
Женщина пыталась тайно провезти на Донбасс косметологические препараты

На линии разграничения на Донбассе пограничники задержали женщину, которая пыталась за взятку в 150 евро провезти на оккупированную территорию косметологические препараты. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителями ГФС было обнаружено в личных вещах женщины большое количество медицинских и косметологических препаратов", - сказано в сообщении. 52-летняя женщина объяснила пограничникам, что этот "багаж" ей нужен для собственного косметологического салона.

"Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась "договориться" с правоохранителями о непривлечении к административной ответственности и перемещении указанных товарно-материальных ценностей через линию разграничения, предложила взятку в размере 150 евро ", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен изъяты, а по факту предложения взятки информация направлена в Национальную полицию.

Напомним, накануне двое мужчин умерли на КПВВ "Майорск" со стороны боевиков. Полиция намерена расследовать гибель людей, так как в январе на этом же КПВВ умерли еще три человек.

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