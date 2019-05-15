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Мужчина пытался вывезти из оккупированного Донецка 5 млн наличными

Пограничники нашли в тайниках его авто 3 млн 400 тыс. гривен, более 50 тыс. долларов и около 1 тыс. евро.

Мужчина пытался вывезти из оккупированного Донецка 5 млн наличными
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из оккупированного боевиками "ДНР" Донецка наличные деньги в эквиваленте 5 млн гривен.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что во вторник для оформления на въезд из Донецка прибыл 60-летний гражданин Украины на автомобиле "Шевроле".

Во время проведения контрольных операций пограничники обнаружили в специально оборудованных тайниках автомобиля - под обшивкой сидений и панели приборов - 3 миллиона 400 тыс. гривен, более 50 тыс. долларов США и около 1 тыс. евро.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Гражданина и средства передали представителям для выяснения обстоятельств и принятия соответствующего правового решения.

Напомним, ранее на КПВВ "Марьинка" задержали мужчину, который незаконно пытался перевезти на оккупированную территорию 320 тыс. гривен.

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