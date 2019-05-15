Из-за дождей синоптики прогнозируют подтопление сельхозугодий в западных областях

Вследствие сильных дождей в реках на Западной Украине и в Киевской области ожидается существенный подъем воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, 15-17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стырь, ниже Хренницкого водохранилища - на 0,2-0,8 м над нынешними уровнями.

На отдельных участках рек синоптики прогнозируют выход воды на пойму, дальнейшее ее затопление и частичное затопление сельскохозяйственных хозяйственных угодий.