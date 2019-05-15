Громадський бюджет Києва 2020: чергова висотка чи дитячий майданчик?

15 травня починається голосування за проекти, подані на «Громадський бюджет-2020». Для киян це не лише можливість проконтролювати використання частину податків, сплачених до бюджету міста, а й самим визначити що і де потребує покращання.

Фото: UnexploredCity Дом на Аллы Тарасовой 4, Киев

Ця акція проводиться вже четвертий рік і за цей період багато чого було зроблено, щоб зробити наше місто красивішим і зручнішим для його мешканців.

Микільська Слобідка, яка розташована на Лівому березі, має позитивний досвід реалізації таких проектів:

Бібліо-хаб на вул. А.Шептицького, де зі звичайної бібліотеки зробили заклад для проведення культурного дозвілля для всіх: спеціальні комп’ютерні програми для людей з вадами зору; зустрічі з письменниками; безкоштовні курси та майстер-класи для всіх бажаючих; лекції з різних питань (від історії до правових); щонедільні читання для найменших «Бібліотекар читає дітям».

Також за кошти громадського бюджету була облаштована територія на Зоні здоров’я. Наразі на ній функціонують скейтпарк; спортивні майданчики; дитячий майданчик з ігровими інклюзивними елементами.

Цьогоріч мешканці Слобідки також взяли активну участь у висуненні проектів для реалізації за допомогою програми «Громадський бюджет-2020». Це і продовження реконструкції спортивних майданчиків колежу ім. В.Сухомлинського (школа №272); і облаштування скверу біля районної поліклініки по вул. А.Шептицького, 5; і збереження тротуарів для пішоходів поряд з Міжнародним виставковим центром.

Але найбільш цікавим є створення дитячого майданчика для малечі 0-3 роки на вул. Челябінській та Митрополита Андрея Шептицького між будинками NN 15, 13, 9-г, 19, 17 та 15-а на вул. Челябінській та N 24-г на вул. Митрополита Андрея Шептицького. Ця ділянка у 2016 році Рішенням Київради повинна була бути передана на баланс Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва. Проте, згідно з кадастровою картою України, ця ділянка й досі не на балансі підприємства.

Більше того, не зважаючи на наявність дитячих майданчиків на масиві, лише один орієнтований на дітей такого віку – на набережній від Укрбуду, відкритий дніпровським вітрам, а також віддалений від житлових будинків. Проблема полягає в тому, що, щоб дістатися до нього, молодій мамі з маленькою дитиною, яка живе в іншому мікрорайоні Микільської Слобідки, необхідно подолати центральну артерію – вул. Андрея Шептицького, а також Микільсько-Слобідську вулицю, яка повноводна під час проведення виставок. Авто учасників та відвідувачів виставок стоять не лише на проїжджій частині, а й займають більшу частину тротуарів та дворів прилеглих вулиць.

Подолати ці перешкоди ще можливо, коли дитина спокійно сидить у дитячому візочку. А якщо вона активна і все їй цікаво? А якщо дітей двоє? Троє? А якщо зіпсується погода і доведеться бігти швидко додому? Чи якісь інші обставини змусять швидко дістатися дому? Ось і змушені мами йти на загальні прибудинкові дитячі майданчики своєї юності, де гуляють діти більш старшого віку, старі та нові гойдалки та ігрові елементи не пристосовані для малечі, постійна тиснява чи дитячі бійки за іграшки, черги підйому на гірку і т.д. В такому випадку мама не має змоги відпочити, приділити увагу розвиткові дитини, бо зосереджується на її безпеці.

Інший варіант - дитина змушена весь час бути на візочку, доки мама робить променад по магазинах, масиву.

Фото: kyivcity.gov.ua

Проект №711 «Дитячий майданчик на Челябінській, 9-г» якраз зосереджується на вирішенні цієї незручності для молодих мам та їхніх діток, котрі живуть далеко від набережної. Проектом передбачено створення комфортної зони для найменших жителів Микільської Слобідки та їхніх мам на місці аварійного старого, поставленого ще за Радянського Союзу, майданчика. Більше того, розташування земельної ділянки є ідеальним для малечі – захищена територія навколишніми будинками та зеленими насадженнями від вітру, швидка доступність до навколишніх будинків, а також віддаленість від магістралей масиву.

Згідно з кошторисом проекту (510,300 тис. грн) буде повністю демонтовано старі конструкції і замінені на призначені для малечі 0-3 роки ігрові елементи: гірку, пісочницю, гойдалку; також передбачено встановлення декоративних лавок для відпочинку і антивандальних урн; замінено покриття майданчику з травмуючої гальки на пісок; територія майданчику матиме подвійну декоративну огорожу – кольоровий штахетник та висаджену квітучу спірею японську. Межі дільниці будуть окреслені доріжками з сучасним фем-покриттям.

Оновлений дитячий майданчик буде не лише функціоналом даної території, а й продовженням прикрашання Микільської Слобідки, започаткованого райадмінстрацією на цій частині масиву (поруч, навпроти будівлі Керуючої компанії Дніпровського району була впорядкована територія і висаджені адміністрацією району квітучі гарні дерева в рамках святкування 50-річчя Дніпровського району).

Різниця у вигляді цих двох співрозмірних за територією ділянок вражаюча. Нова, оновлена, квітуча – навпроти вікон держустанови і стара, занедбана – для дітей місцевих мешканців. Для подолання цього дисонансу та влаштування комфортнішого життя найменших мешканців мешканців Микільської Слобідки й був поданий проект №711.

У зв’язку з неодноразовими захопленнями територій Слобідки забудовниками (починаючи від «Сонячна Рів’єра» на березі Дніпра до ЖК «Каховська, 60») мешканці масиву побоюються, що ця територія може бути використана для побудови чергового житлового монстра.

Тому вибір – чергова висотка чи дитячий майданчик – за киянами!