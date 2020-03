Гендерний квест «You’re in the Army now»

Продовжимо лікбез для мого(єї) улюбленого(неї) пересічного(ої) читача(ки), – вірніше, моя розповідь буде передусім для жінок, але й чоловікам можуть стати у пригоді ці поради щодо участі у гендерному «квесті» You are in Army now! (перше, третє, четверте і п’яте завдання повністю, друге – перша частина).