Уявіть, що батон хліба коштує 200 грн

Як таке можливо і хто на цьому заробляє?

Але в аптеках де ціна на ліки також обмежена, саме так і відбувається.

Уявіть що хлібозавод виробляє батони по 20 грн, а магазин виставить ціну 100 або 200 грн. Ви скажете, так не можна, закон обмежує націнку.

Фото: tovtao.te.ua

Заробляють власники аптечних мереж. Завдяки чудовій схемі із маркетинговими контрактами. Як це відбувається. Аптека не може продати упаковку пігулок, які отримала від заводу по 100 грн, дорожче ніж 120 грн (20%). Але аптека може укласти з виробником окрему маркетингову угоду про те, що вона буде просувати і рекламувати ці пігулки за гроші. Наприклад, за додаткові 100 грн на упаковці. І тоді виходить, що виробник має встановити ціну 200 грн для аптек. А для пацієнта вона вже буде коштувати 240 грн.

Такий механізм діє в Україні не перший рік. За чутками, більшість аптек в Україні мають лише двох власників. І така монополія породжує монстра.

В реальності, за роки війни, власники цієї схеми настільки знахабніли, що при умовній вартості ліків із заводу в 100 грн, в аптеці вони коштують 380! Більшу частину цієї маржі забирають аптечні мережі завдяки маркетинговим контрактам.

На зустрічі з пацієнтською організацією представники одного з виробників повідомили, що тільки в 2024 році вони виплатили аптекам більше 1 млрд грн за маркетинговими договорами. Це лише один постачальник.

За словами джерела в правоохоронних органах, більше ніж 20 млрд грн було виведено за межі України завдяки цій схемі.

Дійшло до того, що Президент публічно виступив і заявив, що ціни в аптеках завищені і це треба виправити. Схема була зупинена завдяки прийнятому Закону № 11493.

Цей же Закон встановив, що маркетингові договори мають бути зупинені і врегульовані. Також цей закон встановив нові правила і механізми, за якими буде формуватися ціна на ліки в Україні.

Зараз триває процес створення підзаконних актів, які мають вирішити багато питань, зокрема пов'язаних з маркетинговими платежами. Уявіть, які втрати понесли бенефіціари цього свята життя. І які “аргументи” вони будуть зараз використовувати, щоб повернути втрачене.

Позиція пацієнтських організацій наступна:

Маркетингові контракти не можуть бути відновлені, доки ми не побачимо як механізми нового закону впливають на доступність ліків і ціну. Цей процес займе за нашими оцінками 1,5 року.

Всі депутати та чиновники, які наполягають на негайному поверненні маркетингових платежів, на мою думку, діють в інтересах аптечних монополій, і ставлять під загрозу життя мільйонів пацієнтів.