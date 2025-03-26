Як профтех змінюється вже сьогодні

В Україні є дві основні системи професійної освіти: професійно-технічна та фахова передвища. Вони готують спеціалістів для різних галузей – від будівництва до ІТ. І хоча багато хто досі сприймає професійну освіту як «альтернативу» університету, цифри показують, що це аж ніяк не план Б. У 2024 році понад 640 тисяч студентів навчаються в професійних навчальних закладах – і це тільки початок.

Фото: konkurent.ua

Згідно з даними, майже 225 тисяч учнів здобувають освіту в професійно-технічних закладах після 9 класу, а ще понад 416 тисяч – у фахових коледжах. Це величезна кількість молодих людей, які обирають цю освіту, але також сигнал, що існує потреба в реформах, які зроблять її ще більш актуальною для сучасного ринку праці.

Реформи, які змінюють професійну освіту

Наразі система професійної освіти в Україні стикається з низкою проблем. Одна з головних – застаріла інфраструктура та недофінансування. Фінансування часто залежить від місцевих бюджетів, що створює нерівні умови для різних регіонів. Багато навчальних закладів не встигають за сучасними вимогами, і це накладається на невідповідність навчальних програм актуальним потребам бізнесу.

Щоб змінити ситуацію, Міністерство освіти і науки розпочало активні реформи. Вони мають на меті зробити професійну освіту більш адаптованою до сучасних вимог ринку праці та сприяти розвитку нових, перспективних спеціальностей.

Як ми модернізовуємо професійну освіту

Трансформація професійної освіти в Україні – це не лише покращення інфраструктури, але й створення нових можливостей для студентів. Ось кілька важливих кроків, які вже зараз втілюються у життя:

Оновлення інфраструктури. Оснащуємо профтехи сучасним обладнанням, технікою, навчальними засобами, що відповідають вимогам ринку праці. У 2024 році з державного бюджету було виділено 549 млн грн на проєкт «100 майстрень». На сьогодні нове обладнання та майстерні отримали більш ніж 120 закладів по всій країні. У 2025 році у державному бюджеті на оновлення інфраструктури закладів професійної освіти передбачено 540 млн грн на оновлення ще до 100 майстерень. Крім цього маємо багато проєктів зі створення сучасних майстерень з міжнародними партнерами (Бельгія, Люксембург, Франція, Японія, Швейцарія, ЄС, Німеччина, Польща та інших країн).

Центри досконалості. Розробляються концепції для закладів професійної освіти, які стануть справжніми осередками інновацій і відповідатимуть вимогам ринку праці. Підтримка міжнародних партнерів допоможе створити сучасні центри, де молодь зможе здобувати навички, потрібні у реальному секторі економіки.

Оптимізація мережі закладів. У 2024 році було закрито низку старих навчальних закладів, але це не означає зменшення можливостей для навчання. Навпаки, шляхом об'єднання навчальних закладів планується підвищити їхню ефективність і створити умови для якісного навчання.

Оператор БПЛА в профтеху або як змінюються освітні стандарти

Професійна освіта – це не лише старі спеціальності, але й нові перспективні напрямки, що з’являються разом з технологічними змінами. В Україні активно оновлюються освітні стандарти. Вже зараз введено нові професії, такі як «Оператор дистанційно керованих апаратів» або «Оператор безпілотних літальних апаратів», що допомагають готувати фахівців для сфер, які розвиваються.

Це дозволяє навчати людей спеціальностей, яких раніше просто не було. Відтак, молодь отримує не тільки сучасні знання, а й набуває навичок для роботи в інноваційних секторах.

Не бійся змінювати професію

Все більше людей, які хочуть змінити професію або вдосконалити свої навички, звертаються до онлайн-курсів. В Україні активно розвивається онлайн-освіта, і це зручно: не потрібно виходити з дому, щоб отримати нові знання. За програмою «Skills4Recovery» у 2024 році навчання пройшли понад 2000 осіб, а на платформі «Професійна освіта онлайн» доступно понад 160 курсів із різних галузей – від ІТ до сільського господарства.

Підтримка ветеранів

Особлива увага приділяється програмам для ветеранів. Проєкт «Освіта для ветеранів» надає можливість здобути професійну освіту та знайти нову роботу тим, хто повернувся після служби в армії. Це частина програми «Skills4Recovery», яка сприяє реабілітації та інтеграції ветеранів у мирне життя.

Бізнес уже активно включається

Інтеграція професійної освіти з бізнесом – важливий крок для підготовки спеціалістів, яких потребує ринок праці. Завдяки тісній співпраці з понад 20 міжнародними компаніями та організаціями, такими як «Укроборонпром» та «Шнейдер Електрик», Міністерство освіти і науки України активно оновлює освітні програми, адаптуючи їх до актуальних вимог галузей.

Однією з найбільш ефективних форм такої співпраці є дуальна освіта, що поєднує теоретичне навчання з практикою на підприємствах. Студенти отримують можливість працювати на реальних виробництвах, що забезпечує їм не тільки актуальні знання, а й практичний досвід. Наприклад, студенти Сумського національного аграрного університету проходять практику в агроіндустріальних холдингах, а Харківський національний університет будівництва та архітектури співпрацює з компаніями будівельної галузі. Такий досвід значно підвищує шанси на працевлаштування після завершення навчання.

Для підприємств співпраця з навчальними закладами має великий потенціал: вони можуть впливати на якість підготовки фахівців і створювати кадровий резерв, який відповідає їхнім потребам. Дуальна освіта допомагає готувати не тільки теоретиків, але й практиків, готових працювати вже на першому робочому місці.