Підготовка до відбудови: як ветеранам та ВПО сьогодні перетворити досвід на нову професію

З проблемою працевлаштування ветеранів і потребою надати громадянам іншу освіту зіштовхувались всі держави, що переживали глобальні війни. Про шлях України та чому цей процес критично важливо розпочати вже зараз?

Фото: МВС

1944 рік. Більшість країн Європи все ще окуповані, а союзні війська тільки планують здійснити переломну висадку в Нормандії. Тим часом британський уряд одноголосно підтримує програму повної зайнятості для військовослужбовців, які повертаються з фронту. 22 червня того ж року у США приймають G.I. Bill — закон, що надавав колишнім військовим фінансову підтримку для здобуття вищої освіти. Як результат, у 1947-му майже половину всіх студентів країни становили ветерани, які вивчали підприємництво, економіку та опановували інженерні спеціальності.

Досвід США показує, що інвестиції в освіту ветеранів здатні радикально змінити економіку країни. Від 1944 року і до 2025-го понад 25 мільйонів американських ветеранів скористалися можливостями G.I. Bill, а перші 8 мільйонів заклали основу нового середнього класу вже у повоєнні десятиліття. Програма стала не лише інструментом соціальної адаптації, а й двигуном економічного зростання та модернізації вищої й професійної освіти. Для України це важливий урок: підтримка ветеранів і переселенців у здобутті нових професій уже сьогодні — це інвестиція у майбутній ривок нашої держави після перемоги.

За оцінками Міністерства у справах ветеранів України, на липень минулого року ми вже мали в країні понад 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. До того ж сотні тисяч ВПО, і в перспективі — ще мільйони людей, яким потрібно буде не просто повернутися з-за кордону, а й знайти своє місце в оновленій економіці та суспільстві.

Рішення, яке може в цьому допомогти — ваучери на освіту.

Основним гравцем навчання дорослих залишається Державна Служба Зайнятості, яка надає ваучери на перенавчання дорослих. Це урядова програма, що дозволяє ветеранам, людям з інвалідністю, переселенцям та іншим отримати понад 30 тисяч гривень на здобуття освіти в університетах, фахових або професійних коледжах. Розберімося детальніше, як все працює.

Не чекаючи відбудови

Будьмо реалістами: відбудову країни не можна відкладати до завершення бойових дій. Якщо зволікати, то після війни ми ризикуємо зіткнутися з серйозними проблемами — від дефіциту кваліфікованих кадрів до потреби у довгій підготовці нових спеціалістів. До того ж після демобілізації попит на професії, пов’язані з відновленням інфраструктури, зросте у кілька разів.

Підготовка фахівців завжди потребує часу. Тому можливість навчатися вже сьогодні — це не лише стратегічна потреба держави, а й шанс для людей забезпечити собі стабільну роботу та дохід у повоєнній економіці. Для багатьох це може стати початком нового етапу життя, де власний досвід працюватиме і на особистий розвиток, і на користь суспільства.

У Конфедерації роботодавців України прогнозують, що найбільше країна потребуватиме спеціалістів, які займатимуться фізичною та інтелектуальною відбудовою: будівельників, бетонувальників, електриків, слюсарів, зварювальників, фахівців зі зв’язку, інженерів з автоматизації, аналітиків, фахівців з програмних рішень для бізнесу та держави. Це тільки невеликий перелік професій, що важливі не лише у воєнний, а й у мирний час.

Разом із попитом, зростає і рівень доходів для таких працівників. Це ще одна причина не відкладати інвестиції у власну освіту. Тим більше коли держава готова компенсувати її вартість.

Чому це працює?

Як і з будь-яким навчанням, де теоретичні знання потрібно підкріплювати практикою, успішність програми ваучерів можна довести конкретними прикладами.

У травні Міністерство економіки звітувало, що протягом 2025 року 300 ветеранів та учасників бойових дій уже отримали ваучери на навчання. Загалом протягом перших п’яти місяців, держава профінансувала другу освіту на 100 млн гривень.

Першим з ветеранів, хто скористався можливостями програми ще у вересні минулого року став Даниїл Гончаренко. Військовослужбовець 241 бригади ТрО проходив у Києві реабілітацію після важкого поранення — чоловік мав кульове ураження голови і численні уламки. У свої 22 роки Даниїл отримав другу групу інвалідності, та вирішив і надалі допомогати Війську.

За допомогою ваучера на навчання, військовослужбовець здобув фах реабілітолога за напрямком «Фізкультурно-спортивною реабілітації». Пройшовши через все особисто, він, як ніхто розуміє, з якими викликами доводиться стикатися ветеранам.

Так само за напрямом «Фізична культура та спорт» отримав освіту колишній інженер-механік з Дніпропетровщини Ігор Пилипенко. Чоловік усе життя захоплювався шахами, перепрофілювався — і тепер професійно розвиває цей напрям у власній громаді.

Подібних історій тисячі. Для людей старших 45 років це шанс перепрофілюватися і знайти своє місце на ринку праці, для ВПО — можливість облаштувати нове життя на новому місці, для ветеранів — інструмент, щоб застосувати набутий досвід у цивільному житті.

Ваучери на освіту

Сьогодні в Україні головним інструментом у сфері освіти для дорослих є програма ваучерів на навчання від Державної служби зайнятості.

Ваучер — це державний сертифікат, що покриває витрати на перенавчання чи підвищення кваліфікації. Його номінал — до 30 280 гривень, і отримати його можна лише один раз у житті. Якщо ж вартість навчання перевищує суму ваучера, то різницю оплачує або потенційний роботодавець або людина самостійно.

Отримати ваучер досить просто — достатньо подати заявку онлайн на сайті чи особисто звернутися до найближчого Центру зайнятості. В обох випадках варто пройти додаткову консультацію, щоб дізнатися більше про програму та її умови. Зробити це можна за номером 1518 чи онлайн.

Загалом, можливість перекваліфікації стала доступною ще у 2021-му році. Відтоді регулярно розширюється перелік громадян, які можуть долучитися до програми і перелік професій, які можуть здобути учасники.

Обирати є з чого, на сайті Державної служби зайнятості можна знайти повний перелік спеціальностей і закладів освіти. Серед запропонованого: 156 напрямків, 95 професій і 61 спеціальність.

Сьогодні ми вже можемо побачити, що серед запропонованого українці часто обирають для себе технічні спеціальності зварників, малярів, будівельників, столярів або ж ідуть в соціальний напрямок — медсестринство, психологія чи робота соціального робітника. Загалом, тільки за перше півріччя 2025-го ваучери від Державної служби зайнятості отримали 17,5 тисяч громадян. Тобто програма працює та має попит у людей. Щоправда, для кандидатів на перенавчання є певні вимоги і скористатися ваучерами зможуть не всі.

Хто може стати учасником?

громадяни старші 45 років;

внутрішньо-переміщені особи;

особи з інвалідністю;

звільнені з військової служби;

звільнені з полону;

особи, які отримали поранення, каліцтво, контузію чи захворювання внаслідок російської агресії;

ветерани та ветеранки, демобілізовані з лав Збройних Сил України;

Для кожної з категорій громадян існують окремі умови для участі в програмі. Зупинимось детальніше на ветеранах. Отже, військовослужбовці можуть отримати ваучер на навчання, якщо:

мають посвідчення учасника бойових дій;

мають професійну, фахову передвищу або вищу освіту;

не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку. Згідно Закону, військовослужбовці можуть виходити на пенсію, починаючи з 60 років або достроково за вислугою років;

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не проходили перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років;

не отримували ваучер раніше.

Я вказав багато бюрократичних моментів, однак на практиці, головною перевагою програми є те, що людину консультують на всіх етапах отримання освіти і працевлаштування.

Після подання заявки з потенційним кандидатом зв’язується кар’єрний радник. Це людина, яка супроводжує учасника програми на всіх етапах: від отримання ваучера до безпосереднього працевлаштування.

Формати навчання

Всі розуміють, що навчання дорослих відрізняється від «класичного» отримання освіти студентами в аудиторіях. Саме тому існує кілька форматів навчання, з яких можна обрати найзручніший.

Короткострокові курси. Це інтенсивні програми, розраховані на 1-4 місяці. У такому випадку навчання сконцентроване на здобутті навичок для конкретної професії. Наприклад, саме так інтенсивно навчають водіїв, електромонтерів чи кухарів. Навчання на робочому місці. Формат, коли людина отримує знання не в теорії, а на практиці. Стажування відбувається паралельно зі здобуттям освіти. Кандидат вже знайомиться з особливостями роботи майбутнього підприємства, а роботодавець безпосередньо залучений до підготовки під потреби компанії. Досвід показує, що така форма навчання, хоч і триває довше (найчастіше до 6 місяців), але дозволяє кандидату швидше зрозуміти робочі процеси і отримати працевлаштування. Дуальна форма навчання. Поєднання теорії і практики. У такому випадку кандидат здобуває знання у навчальному закладі, а потім використовує їх безпосередньо на робочому місці. При цьому, більшість часу приділяється саме практичним навичкам, що дозволяє так само швидко увійти в робочий процес. Саме такий формат обирають більшість кандидатів.

Описані формати можуть різнитися, залежно від особливостей закладу освіти. Як показує практика, головне для кандидатів — це мотивація для здобуття освіти, не важливо у якому форматі. Коли людина вмотивована отримати результат — вона обов’язково досягне успіху.

Результати програми

Програма ваучерів на освіту поступово перетворюється на справжній інструмент відбудови й розвитку людського капіталу в Україні. Вона працює в унісон із міжнародним досвідом — від американського G.I. Bill до європейських практик lifelong learning, — та доводить свою ефективність не лише для окремих громадян, а й для економіки загалом.

Цифровізація процесу робить його доступним навіть для тих, хто обмежений у пересуванні, а партнерство з роботодавцями забезпечує реальні шанси на працевлаштування. Держава вже інвестувала сотні мільйонів гривень у цю програму, і попит зростає щороку. А головне — це дає людям відчуття впевненості й можливість почати нове життя, що є найціннішим ресурсом для відновлення країни після війни.

Автоконструктор Генрі Форд казав: «Кожен, хто перестає вчитися, старіє — неважливо, у 20 років чи 80, а хто продовжує — залишається молодим». Кожен, хто здобуває освіту сьогодні, незалежно від віку, робить крок до стабільного майбутнього і робить значний внесок у розбудову країни та майбутнє своїх дітей.