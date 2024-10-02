Держава розширила перелік професій і спеціальностей, для яких передбачені ваучери на безкоштовне навчання

Оновлений Перелік професій і спеціальностей для ваучерів на навчання містить напрями підготовки фахівців для відновлення інфраструктури, житлового фонду й енергетичних об’єктів.

Тепер українці можуть отримати за державний кошт освіту за ще 16 професіям і 15 спеціальностям, які нині актуальні на ринку праці, повідомляє Мінреінтеграції.

Наразі список включає 95 професій і 60 спеціальностей, за якими можна безоплатно пройти навчання у закладах освіти.

Оновлений Перелік професій і спеціальностей для ваучерів на навчання містить напрями підготовки фахівців для відновлення інфраструктури, житлового фонду й енергетичних об’єктів.

Також додано професію оператора дистанційно керованих апаратів, а серед нових спеціальностей — авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, прикладна механіка і фізика та наноматеріали.

Крім того, список доповнено професією пожежний-рятувальник і спеціальністю пожежна безпека.

Для розширення можливостей підготовки спеціалістів протезно-ортопедичної сфери до Переліку включено спеціальності біомедична інженерія, хімічні технології та інженерія.

Отримати ваучер на навчання можуть визначені категорії громадян, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема ВПО, ветерани, особи з інвалідністю, звільнені з полону.

Подати заявку онлайн і докладніше ознайомитися з програмою можна за посиланням.