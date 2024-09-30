На уроках "Захист України" учні та учениці старших класів займатимуться разом, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки ухвалило зміни до Порядку поділу класів на групи під час вивчення предмета "Захист України". Відтепер учнів і учениць 10–11 класів розподілятимуть у групи за кількістю осіб - від 8 до 15 у кожній групі.

Про це повідомляється на сайті МОН.

У травні Верховна Рада ухвалила Закон № 3724-IX, який скасував гендерний розподіл під час вивчення предмета "Захист України". Зазначалося, що ці зміни дадуть змогу вчителям більше зосередитися на практичному навчанні в менших групах, а учням - незалежно від статі опанувати базові навички для життя, самозахисту та формування оборонної свідомості.

Оновлена програма впроваджується в межах всеукраїнського педагогічного експерименту. Однак, заклади освіти, які поки що викладають за старою програмою, також мають відмовитися від гендерного поділу груп.

Оновлена програма складається з 10 модулів і спрямована на розвиток практичних умінь: домедична допомога, навички управління безпілотниками, тактична медицина, радіозв’язок та інші сучасні технології, що відповідають реаліям воєнного часу. Програма також допоможе учням розвинути емоційну стійкість і вміння діяти в екстремальних ситуаціях.

З 2027 року оновлена програма "Захист України" також стане основою для профільного вивчення, де учні зможуть обирати окремі модулі для поглибленого навчання.

Замість звичних 45-хвилинних уроків раз на тиждень, нова програма передбачає, що уроки проводитимуть протягом усього дня один раз на місяць. Для цього в громадах створюються спеціальні навчальні осередки, які об’єднають учнів із кількох шкіл.

У грудні держава виділила субвенцію у розмірі 1,74 млрд грн. З них -1,64 млрд грн на забезпечення цих осередків, 100 млн спрямовано на професійний розвиток вчителів. Громади вже закуповують сучасні симулятори для управління дронами, навчальні тири та інші інтерактивні засоби, що дозволять учням опановувати практичні навички.