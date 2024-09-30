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РЕБнемо так РЕБнемо: "Повернись живим" і Нова пошта" збирають 300 мільйонів на посилення ППО

Обладнання у межах проєкту отримають військові з ПвК «Схід» і ПвК «Південь».

РЕБнемо так РЕБнемо: "Повернись живим" і Нова пошта" збирають 300 мільйонів на посилення ППО

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і Нова пошта запустили проєкт «РЕБнемо так РЕБнемо! Зібʼємо ворога з пантелику». Мета — зібрати 300 мільйонів гривень для посилення ППО. 

Обладнання у межах проєкту отримають військові з ПвК «Схід» і ПвК «Південь». Ці повітряні командування прикривають міста, які постійно обстрілює ворог, та сотні кілометрів фронту, де у траншеях, окопах і бліндажах борються наші захисники.

За зібрані кошти придбають:

  • Зенітні FPV-дрони та комплектуючі для знищення ворожих розвідувальних БпЛА типу Supercam, ZALA, Орлан-10. Це дешевше й ефективніше рішення, ніж використання зенітно-ракетних комплексів.
  • Засоби РЕБ/РЕР, які, з одного боку, перехоплюють та аналізують сигнали противника, а з іншого — дезорієнтують ворога і приглушують його супутниковий та мобільний зв’язок.
  • Транспорт для підвищення мобільності підрозділів Повітряних сил, а також фахівців РЕБ та РЕР.
  • Засоби захищеного зв’язку: мобільні командні пункти та рюкзаки мобільних вогневих груп, які забезпечать автономну роботу.

«За ворожими розвідувальними безпілотниками слідують ворожі ракети, тож цей проєкт буквально про захист Протиповітряної оборони, і, як наслідок, — захист всіх нас. У рамках ініціативи забезпечимо найперше створені у Повітряних силах групи прикриття, які збиватимуть ворога з пантелику за допомогою РЕБ та РЕР, а також боротимуться з російськими БпЛА застосовуючи зенітні FPV-дрони — нове, ефективне і значно дешевше за ракети ЗРК рішення», — коментує заступник директора «Повернись живим» Олег Карпенко.

100% рішень проєкту — це або повністю українська розробка, або поєднання воєнного досвіду України та західних обладнання/техніки. 

Надзвичайно важлива складова ініціативи — навчання людей і обмін досвідом між підрозділами. Мобільні групи РЕБ/РЕР пройдуть спеціальний курс, розроблений Фондом «Повернись живим» спільно з військовими. Ці групи захищатимуть тих, хто захищає нас. До прикладу, вони виявлятимуть і подавлятимуть ворожі розвідувальні БпЛА, супроводжуючи дивізіони МІМ-104 Patriot. 

Підтримати збір можна донатом на банку проєкту, або через застосунок Нової пошти. Компанія плюсуватиме всі донати: якщо ви пожертвували 100 грн — ще 100 грн додасть Нова пошта. Пожертвували 20 000 грн, 200 000 грн або навіть мільйон — стільки ж перерахує Нова пошта. 

«Нова пошта завжди поруч, коли українцям потрібна допомога чи захист. Сьогодні безпека наших людей, як у містах, так і на фронті, залежить від ППО, на яку полює ворог. Тому ми робимо важливий крок для її посилення. Ми не лише долучаємось фінансово, а й об'єднуємо клієнтів і партнерів, щоб швидше забезпечити військових усім необхідним. Бізнес має діяти, і Нова пошта показує, як разом можна зробити значний внесок у захист країни», — говорить Вячеслав Климов, співвласник Нової пошти.

Це вже другий спільний проєкт Нової пошти та Фонду «Повернись живим» із посилення захисту повітряного простору України. Торік, у межах збору «Запакуй небо — прокачай ППО», разом із українцями партнери зібрали понад 330 млн грн для посилення ПвК «Центр».

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