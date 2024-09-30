Bloomberg: міністерка закордонних справ Німеччини Бербок підтримує запит України на ракети Taurus

Володимир Зеленський і Анналена Бербок у Києві, 21 травня 2024 року

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримує запит України на крилаті ракети великої дальності Taurus ‒ попри полярну позицію канцлера Олафа Шольца, пише Bloomberg.

Шольц виключив відправку зброї через побоювання, що це може спровокувати прямий конфлікт з Росією.

Бербок, членкиня партії Зелених, заявила, що військова підтримка Німеччини Україні продовжує зосереджуватися на системах протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

“Ми є демократією, у нас немає єдності в нашій коаліції, саме тому ми не надаємо Taurus”, ‒ сказала вона.

На запитання, чи підтримує вона особисто відправлення зброї, міністерка додала: “Очевидно”.

Позиція Берліна щодо ракет

Хоча Німеччина є другим за величиною донором зброї в Україну після США, соціал-демократ Шольц не піддається тиску щодо постачання Києву ракет Taurus. Він стверджує, що радіус дії зброї у 500 кілометрів означає, що її можуть використати для ударів по цілях у глибині Росії, потенційно втягуючи Німеччину безпосередньо в конфлікт.

Водночас керівна коаліція нещодавно дозволила українському уряду використовувати зброю, яку надав Берлін, для націлювання на російську територію та ракетні об’єкти поблизу українського кордону.

Зазначимо, Бербок частково звинуватила війну Росії в Україні в нинішніх бюджетних обмеженнях Німеччини: “адже ми думали, що агресивна війна ніколи не повернеться на європейський континент”.

Вона зазначила, що урядовий альянс Шольца змушений витрачати “мільярди нашого бюджету”, які інакше могли б інвестувати в модернізацію виробничої бази країни..

“Але оскільки наша безпека перебуває під загрозою, ми маємо багато інвестувати не лише у підтримку України, а й у нашу власну самооборону”, – додала вона.