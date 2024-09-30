На Львівщині викрили шахраїв, які займалися збутом підроблених доларів

Під час обшуків вилучили більше 220 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 ймовірно з ознаками підроблення, а також 9 автівок преміум-класу та чорнові записи.

На Львівщині припинили діяльність організованої групи, яка займалась збутом підробленої американської валюти.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

П’ятьом учасникам організованої групи та двом чоловікам, які не входили до її складу повідомлено про підозру. Їм інкримінують придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а також замах на збут підробленої іноземної валюти (ч. 2, 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу).

За даними слідства, двоє мешканців Львівщини налагодили у регіоні збут підробленої іноземної валюти - 100-доларових купюр, які обмінювали в пунктах обміну на гривні.

Для реалізації свого плану вони залучили трьох спільників. Між учасниками було чітко розподілено ролі та обов’язки. Організатор та співорганізатор зберігали фальсифіковані гроші, забезпечували цими коштами інших учасників, координували їх дії, отримували "прибуток", виплачували фігурантам обумовлений «заробіток» у відсотковому еквіваленті від збутого. Виконавець безпосередньо здійснював продаж підробки у обмінниках. Один із пособників підшукував збувачів фальсифікованих грошей, інший – виконував функцію водія.

Фото: Львівська прокуратура

У подальшому для збуту фальшивих доларів вони залучили ще двох львів’ян, які не входили до складу організованої групи. Чоловіки не були обізнані про їх злочинну діяльність. За виконану роботу ті отримували дивіденди від прибутку.

В ході оперативно-розшукових заходів усіх чоловіків було встановлено та затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України. Під час обшуків вилучили більше 220 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 ймовірно з ознаками підроблення, а також 9 автівок преміум-класу та чорнові записи.

Слідчі дії тривають. Призначено низку експертиз.