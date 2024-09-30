Пішохідний міст над коліями в Вишневому планують відремонтувати до середини жовтня

Пішохідний міст залізничної станції "Вишневе" в Київській області планують відремонтувати до 15 жовтня, повідомили у LB.ua в Укрзалізниці. Ремонт триває з минулого року.

Станом на вересень там проводять заключні ремонтні роботи, які мають закінчити орієнтовно до 15 жовтня. Йдеться про міст на 869 кілометрі ПК1 ділянки "Київ-Фастів".

Капітальний ремонт пішохідного мосту триває з 2023, а проводить його підрозділ "Київський мосто-будівельний поїзд" філії "ЦБІРС" АТ "Укрзалізниця".

"Для безпечного переходу через залізничні колії та проходу до високої острівної пасажирської платформи по ст. Вишневе на час проведення ремонтних робіт, радимо користуватись пішохідним мостом, який розташований на відстані 200 м від зазначеного у зверненні пішохідного посту (зі сторони ст. Боярка)", – йдеться у відповіді.