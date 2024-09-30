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На Харківщині через обстріли постраждали 4 людей

Через нічний обстріл пошкоджений агрокомплекс, унаслідк удару "шахеда" горіла лісова підстилка.

На Харківщині через обстріли постраждали 4 людей
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

У Харківській області упродовж доби через російські обстріли поранені четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світанку 30 вересня, близько 05:13 у Богодухівському районі унаслідок удару "шахедом" горіла лісова підстилка на площі 3 га.

Уночі, біля 22:45 у Золочеві КАБ влучив у землю на території агрокомплексу. Пошкодженні господарча споруда та вантажний автомобіль. 

Пошкоджена вантажівка у Золочеві
Фото: Харківська ОВА
Пошкоджена вантажівка у Золочеві

Перед цим за межами с. Одноробівка КАБ влучив у поле. раніше, близько 11:25 там же унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди. Постраждала 59-річна та 49-річна жінки.

Близько 17:06 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу горіла господарча споруда та автомобіль.

Біля 16:10 у с. Ковалівка унаслідок обстрілу горів будинок. 

Тоді ж у с. Богуславка унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років.

Близько 15:31 у с. Р. Тишки унаслідок обстрілу горіла трава на площі 2га.

О 13:50 у смт Куп'янськ-Вузловий через обстріл горів автомобільний причіп, автомобіль, господарча споруда та мопед.

  • На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.
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